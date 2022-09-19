https://ria.ru/20220919/bayden-1817862828.html
Смеющийся на похоронах Елизаветы II Джо Байден попал на видео
Смеющийся на похоронах Елизаветы II Джо Байден попал на видео - РИА Новости, 19.09.2022
Смеющийся на похоронах Елизаветы II Джо Байден попал на видео
Президент США Джо Байден засмеялся на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II и попал на видео. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T14:28
2022-09-19T14:28
2022-09-19T14:58
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джо байден
барак обама
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лондон
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден засмеялся на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II и попал на видео. На записи видно, как американский лидер, прибывший в Вестминстерское аббатство с супругой Джилл, что-то весело обсуждает с одним из присутствующих на церемонии.Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", поскольку забыл его имя.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Елизавету II похоронят вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же покоится королева-мать, а также сестра Елизаветы II — принцесса Маргарет.
https://ria.ru/20220913/bayden-1816613645.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, джо байден, барак обама, сша, великобритания, лондон, умерла королева елизавета ii
В мире, Елизавета II, Джо Байден, Барак Обама, США, Великобритания, Лондон, Умерла Королева Елизавета II
14:28 19.09.2022 (обновлено: 14:58 19.09.2022)
Смеющийся на похоронах Елизаветы II Джо Байден попал на видео
Президента США Байдена застали смеющимся на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II