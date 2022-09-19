https://ria.ru/20220919/bayden-1817862828.html

Смеющийся на похоронах Елизаветы II Джо Байден попал на видео

Смеющийся на похоронах Елизаветы II Джо Байден попал на видео - РИА Новости, 19.09.2022

Смеющийся на похоронах Елизаветы II Джо Байден попал на видео

Президент США Джо Байден засмеялся на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II и попал на видео. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T14:28

2022-09-19T14:28

2022-09-19T14:58

в мире

елизавета ii

джо байден

барак обама

сша

великобритания

лондон

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден засмеялся на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II и попал на видео. На записи видно, как американский лидер, прибывший в Вестминстерское аббатство с супругой Джилл, что-то весело обсуждает с одним из присутствующих на церемонии.Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", поскольку забыл его имя.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.Елизавету II похоронят вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне ее отца короля Георга VI. Там же покоится королева-мать, а также сестра Елизаветы II — принцесса Маргарет.

https://ria.ru/20220913/bayden-1816613645.html

https://ria.ru/20220909/politika-1815466622.html

сша

великобритания

лондон

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, елизавета ii, джо байден, барак обама, сша, великобритания, лондон, умерла королева елизавета ii