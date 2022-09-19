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"Серьезно?" Британцы раскритиковали заявление Байдена о Тайване - РИА Новости, 19.09.2022
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"Серьезно?" Британцы раскритиковали заявление Байдена о Тайване
"Серьезно?" Британцы раскритиковали заявление Байдена о Тайване - РИА Новости, 19.09.2022
"Серьезно?" Британцы раскритиковали заявление Байдена о Тайване
Читатели британского издания Daily Mail подвергли критике президента США Джо Байдена за его заявление про защиту Тайваня в случае нападения КНР. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:46
2022-09-19T12:48
в мире
джо байден
тайвань
сша
китай
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail подвергли критике президента США Джо Байдена за его заявление про защиту Тайваня в случае нападения КНР."Прям как когда они защитили Афганистан от кучки каких-то фермеров", — написал один из комментаторов."Его нужно отправить в дом престарелых, прежде чем он втянет нас в войну с Китаем", — отметил другой."Демократы нуждаются в войне", — резюмировал третий."Молодец, Байден! После мира во всем мире с Трампом ты втягиваешь нас в бесполезную и дорогостоящую прокси-войну с Россией, а теперь и с Китаем", — отметил пользователь."Серьезно? Он стоит во главе так называемого свободного мира?" — написал один из читателей."У Байдена слабоумие, поэтому кто знает, что он имеет в виду", — отметил еще один пользователь.Накануне президент США в интервью телеканалу CBS сообщил, что в случае начала военного конфликта Тайваня с Китаем Вашингтон встанет на защиту острова. В августе ситуация вокруг этой территории обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей острова с чиновниками из других стран.
https://ria.ru/20220916/tsru-1817438854.html
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в мире, джо байден, тайвань, сша, китай
В мире, Джо Байден, Тайвань, США, Китай
10:46 19.09.2022 (обновлено: 12:48 19.09.2022)
 
"Серьезно?" Британцы раскритиковали заявление Байдена о Тайване

Читатели Daily Mail раскритиковали слова Байдена о защите Тайваня в случае нападения Китая

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail подвергли критике президента США Джо Байдена за его заявление про защиту Тайваня в случае нападения КНР.
"Прям как когда они защитили Афганистан от кучки каких-то фермеров", — написал один из комментаторов.
"Его нужно отправить в дом престарелых, прежде чем он втянет нас в войну с Китаем", — отметил другой.
"Демократы нуждаются в войне", — резюмировал третий.
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"Серьезно? Он стоит во главе так называемого свободного мира?" — написал один из читателей.
"У Байдена слабоумие, поэтому кто знает, что он имеет в виду", — отметил еще один пользователь.
Накануне президент США в интервью телеканалу CBS сообщил, что в случае начала военного конфликта Тайваня с Китаем Вашингтон встанет на защиту острова. В августе ситуация вокруг этой территории обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей острова с чиновниками из других стран.
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В миреДжо БайденТайваньСШАКитай
 
 
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