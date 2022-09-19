10:46 19.09.2022 (обновлено: 12:48 19.09.2022)
"Серьезно?" Британцы раскритиковали заявление Байдена о Тайване
Читатели Daily Mail раскритиковали слова Байдена о защите Тайваня в случае нападения Китая
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден на митинге Национального комитета Демократической партии в средней школе Ричарда Монтгомери. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail подвергли критике президента США Джо Байдена за его заявление про защиту Тайваня в случае нападения КНР.
"Прям как когда они защитили Афганистан от кучки каких-то фермеров", — написал один из комментаторов.
"Его нужно отправить в дом престарелых, прежде чем он втянет нас в войну с Китаем", — отметил другой.
"Демократы нуждаются в войне", — резюмировал третий.
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"Молодец, Байден! После мира во всем мире с Трампом ты втягиваешь нас в бесполезную и дорогостоящую прокси-войну с Россией, а теперь и с Китаем", — отметил пользователь.
"Серьезно? Он стоит во главе так называемого свободного мира?" — написал один из читателей.
"У Байдена слабоумие, поэтому кто знает, что он имеет в виду", — отметил еще один пользователь.
Накануне президент США в интервью телеканалу CBS сообщил, что в случае начала военного конфликта Тайваня с Китаем Вашингтон встанет на защиту острова. В августе ситуация вокруг этой территории обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей острова с чиновниками из других стран.