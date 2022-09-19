https://ria.ru/20220919/bayden-1817783576.html

"Серьезно?" Британцы раскритиковали заявление Байдена о Тайване

"Серьезно?" Британцы раскритиковали заявление Байдена о Тайване - РИА Новости, 19.09.2022

"Серьезно?" Британцы раскритиковали заявление Байдена о Тайване

Читатели британского издания Daily Mail подвергли критике президента США Джо Байдена за его заявление про защиту Тайваня в случае нападения КНР. РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:46

2022-09-19T10:46

2022-09-19T12:48

в мире

джо байден

тайвань

сша

китай

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail подвергли критике президента США Джо Байдена за его заявление про защиту Тайваня в случае нападения КНР."Прям как когда они защитили Афганистан от кучки каких-то фермеров", — написал один из комментаторов."Его нужно отправить в дом престарелых, прежде чем он втянет нас в войну с Китаем", — отметил другой."Демократы нуждаются в войне", — резюмировал третий."Молодец, Байден! После мира во всем мире с Трампом ты втягиваешь нас в бесполезную и дорогостоящую прокси-войну с Россией, а теперь и с Китаем", — отметил пользователь."Серьезно? Он стоит во главе так называемого свободного мира?" — написал один из читателей."У Байдена слабоумие, поэтому кто знает, что он имеет в виду", — отметил еще один пользователь.Накануне президент США в интервью телеканалу CBS сообщил, что в случае начала военного конфликта Тайваня с Китаем Вашингтон встанет на защиту острова. В августе ситуация вокруг этой территории обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против контактов властей острова с чиновниками из других стран.

https://ria.ru/20220916/tsru-1817438854.html

https://ria.ru/20220901/ssha-1813667680.html

тайвань

сша

китай

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в мире, джо байден, тайвань, сша, китай