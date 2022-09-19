Прага и Острава подарят Украине старые трамваи и автобусы
Чешское ТВ: Прага и Острава подарят Украине выведенные из использования трамваи и автобусы
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
ПРАГА, 19 сен – РИА Новости. Власти Праги и Остравы (на северо-востоке Чехии) приняли решение подарить ряду городов Украины в рамках их послевоенного восстановления несколько десятков трамваев и автобусов, уже выведенных из использования и предназначавшихся для продажи, сообщает Чешское ТВ.
"В 85-тысячном украинском городе Конотопе сейчас ездит всего один автобус, обслуживающий 18 линий. Решением руководства транспортного предприятия Остравы решено бесплатно направить в этот город 40 трамваев и семь дизельных автобусов. Эти машины уже выведены из использования в Остраве и предназначались для продажи. В свою очередь, власти Праги решили в рамках восстановления нормальной жизнедеятельности в городах Харьков и Хмельницкий бесплатно передать им 20 трамваев и 2 автобуса", - говорится в сообщении.
Переправкой техники займутся чешские НПО и руководство указанных украинских городов.
"Мы предполагаем, что передаваемые нами машины будут отправляться в украинские города небольшими партиями, исходя из существующей ситуации в данных регионах. Думаю, что первые трамваи и автобусы могли бы отправиться в путь уже в ближайшие дни или недели", - заявил журналистам гендиректор транспортного предприятия Праги Петр Витовский.
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