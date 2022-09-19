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Прага и Острава подарят Украине старые трамваи и автобусы

Прага и Острава подарят Украине старые трамваи и автобусы - РИА Новости, 19.09.2022

Прага и Острава подарят Украине старые трамваи и автобусы

Власти Праги и Остравы (на северо-востоке Чехии) приняли решение подарить ряду городов Украины в рамках их послевоенного восстановления несколько десятков... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T23:52

2022-09-19T23:52

2022-09-19T23:52

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ПРАГА, 19 сен – РИА Новости. Власти Праги и Остравы (на северо-востоке Чехии) приняли решение подарить ряду городов Украины в рамках их послевоенного восстановления несколько десятков трамваев и автобусов, уже выведенных из использования и предназначавшихся для продажи, сообщает Чешское ТВ."В 85-тысячном украинском городе Конотопе сейчас ездит всего один автобус, обслуживающий 18 линий. Решением руководства транспортного предприятия Остравы решено бесплатно направить в этот город 40 трамваев и семь дизельных автобусов. Эти машины уже выведены из использования в Остраве и предназначались для продажи. В свою очередь, власти Праги решили в рамках восстановления нормальной жизнедеятельности в городах Харьков и Хмельницкий бесплатно передать им 20 трамваев и 2 автобуса", - говорится в сообщении.Переправкой техники займутся чешские НПО и руководство указанных украинских городов."Мы предполагаем, что передаваемые нами машины будут отправляться в украинские города небольшими партиями, исходя из существующей ситуации в данных регионах. Думаю, что первые трамваи и автобусы могли бы отправиться в путь уже в ближайшие дни или недели", - заявил журналистам гендиректор транспортного предприятия Праги Петр Витовский.

https://ria.ru/20220912/raskhody-1816350516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, прага, острава, украина, чехия