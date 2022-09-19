https://ria.ru/20220919/avdeevka-1817772309.html
ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой
ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой - РИА Новости, 19.09.2022
ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой
Российская фронтовая авиация нанесла чувствительные ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:52
2022-09-19T09:52
2022-09-19T10:58
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла чувствительные ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости.Так, вертолеты огневой поддержки ВКС России на минувших выходных ответили на артиллерийский обстрел ВСУ села Новоселовка Вторая.Со стороны союзных сил позиции на этом участке фронта держат бойцы 9-го полка Народной милиции ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны
09:52 19.09.2022 (обновлено: 10:58 19.09.2022)
ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой
Появилось видео нанесения ударов ВКС России по украинским войскам под Авдеевкой