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ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой - РИА Новости, 19.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/avdeevka-1817772309.html
ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой
ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой - РИА Новости, 19.09.2022
ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой
Российская фронтовая авиация нанесла чувствительные ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T09:52
2022-09-19T10:58
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла чувствительные ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости.Так, вертолеты огневой поддержки ВКС России на минувших выходных ответили на артиллерийский обстрел ВСУ села Новоселовка Вторая.Со стороны союзных сил позиции на этом участке фронта держат бойцы 9-го полка Народной милиции ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
россия
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россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны
09:52 19.09.2022 (обновлено: 10:58 19.09.2022)
 
ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой

Появилось видео нанесения ударов ВКС России по украинским войскам под Авдеевкой

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции
Боевая работа экипажей вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевая работа экипажей вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла чувствительные ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости.
Так, вертолеты огневой поддержки ВКС России на минувших выходных ответили на артиллерийский обстрел ВСУ села Новоселовка Вторая.
Со стороны союзных сил позиции на этом участке фронта держат бойцы 9-го полка Народной милиции ДНР.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороны
 
 
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