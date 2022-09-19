https://ria.ru/20220919/avdeevka-1817772309.html

ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой

ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой - РИА Новости, 19.09.2022

ВКС России нанесли удары по украинским войскам под Авдеевкой

Российская фронтовая авиация нанесла чувствительные ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T09:52

2022-09-19T09:52

2022-09-19T10:58

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

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ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Российская фронтовая авиация нанесла чувствительные ракетно-бомбовые удары по позициям украинских войск в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике, сообщил корреспондент РИА Новости.Так, вертолеты огневой поддержки ВКС России на минувших выходных ответили на артиллерийский обстрел ВСУ села Новоселовка Вторая.Со стороны союзных сил позиции на этом участке фронта держат бойцы 9-го полка Народной милиции ДНР.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

россия

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны