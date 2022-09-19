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Ереван заявил о гибели и пропаже 207 человек на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 19.09.2022
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Ереван заявил о гибели и пропаже 207 человек на границе с Азербайджаном
Ереван заявил о гибели и пропаже 207 человек на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 19.09.2022
Ереван заявил о гибели и пропаже 207 человек на границе с Азербайджаном
Совет безопасности Армении сообщил, что в результате сентябрьской эскалации на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли и пропали без вести 207... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T17:34
2022-09-19T17:34
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Совет безопасности Армении сообщил, что в результате сентябрьской эскалации на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли и пропали без вести 207 человек."В результате (азербайджанской - ред.) агрессии количество погибших и пропавших без вести достигает 207 человек, в том числе убиты трое гражданских лиц, местонахождение двух гражданских лиц неизвестно, 293 военнослужащих и три мирных жителя ранены, 20 военнослужащих взяты в плен. Имеются данные о случаях пыток, незаконного лишения жизни плененных армянских военнослужащих", - говорится в заявлении совбеза, размещенном на сайте правительства.По данным совбеза, азербайджанские военные обстреляли 36 армянских населенных пунктов, частично или полностью разрушены 192 жилых дома, три гостиницы, две школы, одно медучреждение, один зал торжеств, четыре хлева. Повреждено семь объектов электроснабжения, пять объектов водоснабжения, три участка газопровода, один мост, две автодороги, одна улица, под обстрел попали две машины скорой помощи, четыре частных автомобиля.В Ереване считают, что проводимая Баку политика направлена на срыв усилий по установлению мира в регионе, открытию региональных коммуникаций, урегулированию карабахской проблемы и навязывает Армении силовые решения. "Армения будет защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность всеми доступными средствами. Азербайджанские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Армении", - заявили в совбезе.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
17:34 19.09.2022
 
Ереван заявил о гибели и пропаже 207 человек на границе с Азербайджаном

Совбез Армении заявил о гибели и пропаже без вести 207 человек на границе с Азербайджаном

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 сен - РИА Новости. Совет безопасности Армении сообщил, что в результате сентябрьской эскалации на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли и пропали без вести 207 человек.
"В результате (азербайджанской - ред.) агрессии количество погибших и пропавших без вести достигает 207 человек, в том числе убиты трое гражданских лиц, местонахождение двух гражданских лиц неизвестно, 293 военнослужащих и три мирных жителя ранены, 20 военнослужащих взяты в плен. Имеются данные о случаях пыток, незаконного лишения жизни плененных армянских военнослужащих", - говорится в заявлении совбеза, размещенном на сайте правительства.
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По данным совбеза, азербайджанские военные обстреляли 36 армянских населенных пунктов, частично или полностью разрушены 192 жилых дома, три гостиницы, две школы, одно медучреждение, один зал торжеств, четыре хлева. Повреждено семь объектов электроснабжения, пять объектов водоснабжения, три участка газопровода, один мост, две автодороги, одна улица, под обстрел попали две машины скорой помощи, четыре частных автомобиля.
В Ереване считают, что проводимая Баку политика направлена на срыв усилий по установлению мира в регионе, открытию региональных коммуникаций, урегулированию карабахской проблемы и навязывает Армении силовые решения. "Армения будет защищать свою независимость, суверенитет и территориальную целостность всеми доступными средствами. Азербайджанские войска должны быть выведены с оккупированных территорий Армении", - заявили в совбезе.
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В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
 
В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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