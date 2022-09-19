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В Воронеже напавшего на росгвардейцев мужчину арестовали до 13 ноября - РИА Новости, 19.09.2022
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В Воронеже напавшего на росгвардейцев мужчину арестовали до 13 ноября
В Воронеже напавшего на росгвардейцев мужчину арестовали до 13 ноября - РИА Новости, 19.09.2022
В Воронеже напавшего на росгвардейцев мужчину арестовали до 13 ноября
Центральный районный суд Воронежа арестовал до 13 ноября мужчину, который напал на сотрудников Росгвардии, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:33
2022-09-19T18:33
происшествия
воронеж
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа арестовал до 13 ноября мужчину, который напал на сотрудников Росгвардии, сообщил РИА Новости представитель суда.Информация о резонансном инциденте появилась на прошлой неделе в Telegram-каналах. Сообщалось, что в одном из отелей Воронежа мужчина в военной форме устроил скандал. Когда по вызову прибыли росгвардейцы, мужчина, как информировали каналы, заявил, что у него позывной "Марлин", и что он из спецгруппы 136-го полка. Судя по видео, дебошир ударил одного из росгвардейцев по лицу, после чего его быстро повалили на пол и несколько раз ударили дубинкой. При этом, как отмечали каналы, мужчина продолжать угрожать стражам порядка."Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 ноября", - сказал собеседник агентства.Представитель суда добавил, что мужчина стал фигурантом уголовного дела по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти". Санкция данных статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, воронеж, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Воронеж, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
18:33 19.09.2022
 
В Воронеже напавшего на росгвардейцев мужчину арестовали до 13 ноября

Суд Воронежа арестовал до 13 ноября мужчину, напавшего на сотрудников Росгвардии

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа арестовал до 13 ноября мужчину, который напал на сотрудников Росгвардии, сообщил РИА Новости представитель суда.
Информация о резонансном инциденте появилась на прошлой неделе в Telegram-каналах. Сообщалось, что в одном из отелей Воронежа мужчина в военной форме устроил скандал. Когда по вызову прибыли росгвардейцы, мужчина, как информировали каналы, заявил, что у него позывной "Марлин", и что он из спецгруппы 136-го полка. Судя по видео, дебошир ударил одного из росгвардейцев по лицу, после чего его быстро повалили на пол и несколько раз ударили дубинкой. При этом, как отмечали каналы, мужчина продолжать угрожать стражам порядка.
"Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 ноября", - сказал собеседник агентства.
Представитель суда добавил, что мужчина стал фигурантом уголовного дела по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти". Санкция данных статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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ПроисшествияВоронежФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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