https://ria.ru/20220919/ammiak-1817758295.html
В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате
В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате - РИА Новости, 19.09.2022
В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате
Восемь человек пострадали из-за утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске, всего эвакуировано 300 сотрудников, рассказал РИА Новости представитель ГУ МЧС... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T08:26
2022-09-19T08:26
2022-09-19T10:18
происшествия
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новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 19 сен — РИА Новости. Восемь человек пострадали из-за утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске, всего эвакуировано 300 сотрудников, рассказал РИА Новости представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков."Произошла утечка аммиака, 300 человек эвакуировались, восемь человек обратились за помощью в медицинское учреждение. <...> Предварительно, в легкой степени (отравления. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства, уточнив, что сообщение о происшествии поступило в 11:36 по местному времени (07:36 мск).Представитель ведомства отметил, что сотрудники предприятия самостоятельно перекрыли место утечки."На место стянуты силы и средства. Проводится разведка и проверка", — добавил он.В ГУМ ЧС уточнили, что утечка произошла на втором этаже здания хладокомбината по улице Сибиряков-Гвардейцев, 54.
https://ria.ru/20210628/ammiak-1738939677.html
https://ria.ru/20200205/1564285353.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
08:26 19.09.2022 (обновлено: 10:18 19.09.2022)
В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате
В Новосибирске из-за утечки аммиака на хладокомбинате пострадали восемь человек
НОВОСИБИРСК, 19 сен — РИА Новости. Восемь человек пострадали из-за утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске, всего эвакуировано 300 сотрудников, рассказал РИА Новости представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
"Произошла утечка аммиака, 300 человек эвакуировались, восемь человек обратились за помощью в медицинское учреждение. <...> Предварительно, в легкой степени (отравления. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства, уточнив, что сообщение о происшествии поступило в 11:36 по местному времени (07:36 мск).
Представитель ведомства отметил, что сотрудники предприятия самостоятельно перекрыли место утечки.
"На место стянуты силы и средства. Проводится разведка и проверка", — добавил он.
В ГУМ ЧС уточнили, что утечка произошла на втором этаже здания хладокомбината по улице Сибиряков-Гвардейцев, 54.