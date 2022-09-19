https://ria.ru/20220919/ammiak-1817758295.html

В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате

В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате - РИА Новости, 19.09.2022

В Новосибирске произошла утечка аммиака на хладокомбинате

Восемь человек пострадали из-за утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске, всего эвакуировано 300 сотрудников, рассказал РИА Новости представитель ГУ МЧС... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T08:26

2022-09-19T08:26

2022-09-19T10:18

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 19 сен — РИА Новости. Восемь человек пострадали из-за утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске, всего эвакуировано 300 сотрудников, рассказал РИА Новости представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков."Произошла утечка аммиака, 300 человек эвакуировались, восемь человек обратились за помощью в медицинское учреждение. <...> Предварительно, в легкой степени (отравления. — Прим. ред.)", — сказал собеседник агентства, уточнив, что сообщение о происшествии поступило в 11:36 по местному времени (07:36 мск).Представитель ведомства отметил, что сотрудники предприятия самостоятельно перекрыли место утечки."На место стянуты силы и средства. Проводится разведка и проверка", — добавил он.В ГУМ ЧС уточнили, что утечка произошла на втором этаже здания хладокомбината по улице Сибиряков-Гвардейцев, 54.

https://ria.ru/20210628/ammiak-1738939677.html

https://ria.ru/20200205/1564285353.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, новосибирская область