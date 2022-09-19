https://ria.ru/20220919/alushta-1817775006.html

Сторонник украинских нацбатов получил срок за хранение взрывчатки в Алуште

Сторонник украинских нацбатов получил срок за хранение взрывчатки в Алуште - РИА Новости, 19.09.2022

Сторонник украинских нацбатов получил срок за хранение взрывчатки в Алуште

Суд в Крыму отправил в колонию на 8 лет сторонника украинских нацбатов из Алушты за хранение в доме взрывчатки и оружия, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T10:11

2022-09-19T10:11

2022-09-19T10:11

происшествия

алушта

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Суд в Крыму отправил в колонию на 8 лет сторонника украинских нацбатов из Алушты за хранение в доме взрывчатки и оружия, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.Алуштинец хранил в своем доме самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, пистолет, тротил, порох, сообщили в ведомстве. В ходе обыска на смартфоне и компьютере подсудимого были обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, а также переписка с членами украинских националистических батальонов.Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия)."Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 30 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.В суде он признал вину в совершении инкриминируемых преступлений в полном объёме. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20220913/skhron-1816385525.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алушта, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым