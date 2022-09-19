Рейтинг@Mail.ru
Сторонник украинских нацбатов получил срок за хранение взрывчатки в Алуште - РИА Новости, 19.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220919/alushta-1817775006.html
Сторонник украинских нацбатов получил срок за хранение взрывчатки в Алуште
Сторонник украинских нацбатов получил срок за хранение взрывчатки в Алуште - РИА Новости, 19.09.2022
Сторонник украинских нацбатов получил срок за хранение взрывчатки в Алуште
Суд в Крыму отправил в колонию на 8 лет сторонника украинских нацбатов из Алушты за хранение в доме взрывчатки и оружия, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:11
2022-09-19T10:11
происшествия
алушта
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Суд в Крыму отправил в колонию на 8 лет сторонника украинских нацбатов из Алушты за хранение в доме взрывчатки и оружия, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.Алуштинец хранил в своем доме самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, пистолет, тротил, порох, сообщили в ведомстве. В ходе обыска на смартфоне и компьютере подсудимого были обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, а также переписка с членами украинских националистических батальонов.Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия)."Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 30 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.В суде он признал вину в совершении инкриминируемых преступлений в полном объёме. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20220913/skhron-1816385525.html
алушта
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алушта, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Происшествия, Алушта, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым
10:11 19.09.2022
 
Сторонник украинских нацбатов получил срок за хранение взрывчатки в Алуште

Сторонник украинских нацбатов получил восемь лет колонии за хранение взрывчатки в Алуште

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Суд в Крыму отправил в колонию на 8 лет сторонника украинских нацбатов из Алушты за хранение в доме взрывчатки и оружия, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Алуштинец хранил в своем доме самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, пистолет, тротил, порох, сообщили в ведомстве. В ходе обыска на смартфоне и компьютере подсудимого были обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, а также переписка с членами украинских националистических батальонов.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).
"Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 30 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.
В суде он признал вину в совершении инкриминируемых преступлений в полном объёме. Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также:

 
ПроисшествияАлуштаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала