https://ria.ru/20220919/alushta-1817775006.html
Сторонник украинских нацбатов получил срок за хранение взрывчатки в Алуште
Сторонник украинских нацбатов получил срок за хранение взрывчатки в Алуште - РИА Новости, 19.09.2022
Сторонник украинских нацбатов получил срок за хранение взрывчатки в Алуште
Суд в Крыму отправил в колонию на 8 лет сторонника украинских нацбатов из Алушты за хранение в доме взрывчатки и оружия, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T10:11
2022-09-19T10:11
2022-09-19T10:11
происшествия
алушта
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Суд в Крыму отправил в колонию на 8 лет сторонника украинских нацбатов из Алушты за хранение в доме взрывчатки и оружия, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.Алуштинец хранил в своем доме самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, пистолет, тротил, порох, сообщили в ведомстве. В ходе обыска на смартфоне и компьютере подсудимого были обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, а также переписка с членами украинских националистических батальонов.Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия)."Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 30 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.В суде он признал вину в совершении инкриминируемых преступлений в полном объёме. Приговор в законную силу не вступил.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алушта, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Происшествия, Алушта, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым
Сторонник украинских нацбатов получил срок за хранение взрывчатки в Алуште
Сторонник украинских нацбатов получил восемь лет колонии за хранение взрывчатки в Алуште
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Суд в Крыму отправил в колонию на 8 лет сторонника украинских нацбатов из Алушты за хранение в доме взрывчатки и оружия, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Алуштинец хранил в своем доме самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, пистолет, тротил, порох, сообщили в ведомстве. В ходе обыска на смартфоне и компьютере подсудимого были обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, а также переписка с членами украинских националистических батальонов.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ
("Незаконные приобретение, ношение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).
"Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 30 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.
В суде он признал вину в совершении инкриминируемых преступлений в полном объёме. Приговор в законную силу не вступил.