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Калининградский губернатор Алиханов назначил нового представителя в Совфеде - РИА Новости, 19.09.2022
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Калининградский губернатор Алиханов назначил нового представителя в Совфеде
Калининградский губернатор Алиханов назначил нового представителя в Совфеде - РИА Новости, 19.09.2022
Калининградский губернатор Алиханов назначил нового представителя в Совфеде
Избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил своего представителя в Совете Федерации, им стал директор ООО УК "Содружество" Александр... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T13:14
2022-09-19T13:14
политика
антон алиханов
олег ткач
калининградская область
совет федерации рф
единый день голосования — 2022
александр шендерюк-жидков
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил своего представителя в Совете Федерации, им стал директор ООО УК "Содружество" Александр Шендерюк-Жидков."Губернатор региона издал указ №90 "О сенаторе Российской Федерации - представителе от правительства Калининградской области", согласно которому Шендерюк-Жидков А.В. наделён полномочиями сенатора РФ. Указ вступил в силу со дня его подписания, опубликован на сайте правительства Калининградской области", - сообщил областной избирком в своём Telegram-канале.Предыдущим сенатором от правительства Калининградской области с 2004 года был Олег Ткач. Кроме Шендерюка-Жидкова и Ткача на этот пост претендовал председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ Олег Урбанюк.Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил РИА Новости, что Ткач принял решение не продлевать свои полномочия на следующий срок по личным причинам. "Мы со своей стороны очень благодарны Олегу Поликарповичу (Ткачу - ред.) за 18 лет отстаивания интересов региона в самых высоких кабинетах и надеемся, что он уже без статуса члена Совфеда продолжит нам помогать... Что касается Александра Шендерюка-Жидкова, мы надеемся, что он, как минимум, не уронит ту высокую планку, которую держал Олег Поликарпович", - сказал Лысков.Алиханов победил на выборах губернатора Калининградской области с 80,21% голосов избирателей и вступил в должность 16 сентября. Голосование проводилось с 9 по 11 сентября. Итоговая явка на выборах составила 38,51%.До ухода в ООО УК "Содружество" Шендерюк-Жидков был вице-премьером правительства Калининградской области. Этот пост он покинул в июне 2018 года.
https://ria.ru/20220912/alikhanov-1816080086.html
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политика, антон алиханов, олег ткач, калининградская область, совет федерации рф, единый день голосования — 2022, александр шендерюк-жидков
Политика, Антон Алиханов, Олег Ткач, Калининградская область, Совет Федерации РФ, Единый день голосования — 2022, Александр Шендерюк-Жидков
13:14 19.09.2022
 
Калининградский губернатор Алиханов назначил нового представителя в Совфеде

Калининградский губернатор Алиханов назначил Шендерюка-Жидкова представителем в Совфеде

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов на торжественной церемонии вступления в должность губернатора в Калининградском драматическом театре
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на торжественной церемонии вступления в должность губернатора в Калининградском драматическом театре - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на торжественной церемонии вступления в должность губернатора в Калининградском драматическом театре. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен – РИА Новости. Избранный губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил своего представителя в Совете Федерации, им стал директор ООО УК "Содружество" Александр Шендерюк-Жидков.
"Губернатор региона издал указ №90 "О сенаторе Российской Федерации - представителе от правительства Калининградской области", согласно которому Шендерюк-Жидков А.В. наделён полномочиями сенатора РФ. Указ вступил в силу со дня его подписания, опубликован на сайте правительства Калининградской области", - сообщил областной избирком в своём Telegram-канале.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 03:59
Алиханов победил на выборах главы Калининградской области
Предыдущим сенатором от правительства Калининградской области с 2004 года был Олег Ткач. Кроме Шендерюка-Жидкова и Ткача на этот пост претендовал председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ Олег Урбанюк.
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил РИА Новости, что Ткач принял решение не продлевать свои полномочия на следующий срок по личным причинам. "Мы со своей стороны очень благодарны Олегу Поликарповичу (Ткачу - ред.) за 18 лет отстаивания интересов региона в самых высоких кабинетах и надеемся, что он уже без статуса члена Совфеда продолжит нам помогать... Что касается Александра Шендерюка-Жидкова, мы надеемся, что он, как минимум, не уронит ту высокую планку, которую держал Олег Поликарпович", - сказал Лысков.
Алиханов победил на выборах губернатора Калининградской области с 80,21% голосов избирателей и вступил в должность 16 сентября. Голосование проводилось с 9 по 11 сентября. Итоговая явка на выборах составила 38,51%.
До ухода в ООО УК "Содружество" Шендерюк-Жидков был вице-премьером правительства Калининградской области. Этот пост он покинул в июне 2018 года.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 04:26
Биография Антона Алиханова
 
ПолитикаАнтон АлихановОлег ТкачКалининградская областьСовет Федерации РФЕдиный день голосования — 2022Александр Шендерюк-Жидков
 
 
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