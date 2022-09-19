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В ЕК пожаловались, что Венгрия заморозила активы России на три тысячи евро - РИА Новости, 19.09.2022
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В ЕК пожаловались, что Венгрия заморозила активы России на три тысячи евро
В ЕК пожаловались, что Венгрия заморозила активы России на три тысячи евро - РИА Новости, 19.09.2022
В ЕК пожаловались, что Венгрия заморозила активы России на три тысячи евро
Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил в эфире французского телеканала LCI, что многие страны ЕС, в частности Венгрия, не стремятся... РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T18:12
2022-09-19T18:55
венгрия
россия
еврокомиссия
украина
евросоюз
дидье рейндерс
в мире
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил в эфире французского телеканала LCI, что многие страны ЕС, в частности Венгрия, не стремятся замораживать российские активы.Он уточнил, что речь идет об активах российских физических лиц и компаний, находящихся под санкциями ЕС. Больше всего средств, по словам Рейндерса, заморозила Бельгия — 3,5 миллиарда евро. Также более миллиарда заморозили Германия, Австрия, Люксембург, Ирландия.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В начале июля еврокомиссар Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил 13,8 миллиарда евро активов российских бизнесменов и компаний, и выразил надежду на "активизацию" этого процесса.
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венгрия, россия, еврокомиссия, украина, евросоюз, дидье рейндерс, в мире, санкции, санкции в отношении россии, европа, владимир путин
Венгрия, Россия, Еврокомиссия, Украина, Евросоюз, Дидье Рейндерс, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Европа, Владимир Путин
18:12 19.09.2022 (обновлено: 18:55 19.09.2022)
 
В ЕК пожаловались, что Венгрия заморозила активы России на три тысячи евро

Еврокомиссар Рейндерс: Венгрия заморозила российских активов всего на три тысячи евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил в эфире французского телеканала LCI, что многие страны ЕС, в частности Венгрия, не стремятся замораживать российские активы.

"На сегодняшний день в Европе мы (государства Евросоюза. Прим. ред.) заморозили 14,5 миллиарда евро. Но 90 процентов этой суммы приходится на шесть государств, то есть надо работать с остальными, которые либо не заморозили, либо не сообщили об этом. <…> Могу привести пример Венгрии, где было заморожено всего три тысячи евро с небольшим", — отметил он.

Он уточнил, что речь идет об активах российских физических лиц и компаний, находящихся под санкциями ЕС. Больше всего средств, по словам Рейндерса, заморозила Бельгия — 3,5 миллиарда евро. Также более миллиарда заморозили Германия, Австрия, Люксембург, Ирландия.
Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
В начале июля еврокомиссар Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил 13,8 миллиарда евро активов российских бизнесменов и компаний, и выразил надежду на "активизацию" этого процесса.

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