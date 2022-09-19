18:12 19.09.2022 (обновлено: 18:55 19.09.2022)
В ЕК пожаловались, что Венгрия заморозила активы России на три тысячи евро
Еврокомиссар Рейндерс: Венгрия заморозила российских активов всего на три тысячи евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил в эфире французского телеканала LCI, что многие страны ЕС, в частности Венгрия, не стремятся замораживать российские активы.
"На сегодняшний день в Европе мы (государства Евросоюза. — Прим. ред.) заморозили 14,5 миллиарда евро. Но 90 процентов этой суммы приходится на шесть государств, то есть надо работать с остальными, которые либо не заморозили, либо не сообщили об этом. <…> Могу привести пример Венгрии, где было заморожено всего три тысячи евро с небольшим", — отметил он.
Он уточнил, что речь идет об активах российских физических лиц и компаний, находящихся под санкциями ЕС. Больше всего средств, по словам Рейндерса, заморозила Бельгия — 3,5 миллиарда евро. Также более миллиарда заморозили Германия, Австрия, Люксембург, Ирландия.
Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
В начале июля еврокомиссар Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил 13,8 миллиарда евро активов российских бизнесменов и компаний, и выразил надежду на "активизацию" этого процесса.