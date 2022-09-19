https://ria.ru/20220919/aktivy-1817938910.html

В ЕК пожаловались, что Венгрия заморозила активы России на три тысячи евро

В ЕК пожаловались, что Венгрия заморозила активы России на три тысячи евро - РИА Новости, 19.09.2022

В ЕК пожаловались, что Венгрия заморозила активы России на три тысячи евро

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил в эфире французского телеканала LCI, что многие страны ЕС, в частности Венгрия, не стремятся... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T18:12

2022-09-19T18:12

2022-09-19T18:55

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санкции

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БРЮССЕЛЬ, 19 сен — РИА Новости. Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил в эфире французского телеканала LCI, что многие страны ЕС, в частности Венгрия, не стремятся замораживать российские активы.Он уточнил, что речь идет об активах российских физических лиц и компаний, находящихся под санкциями ЕС. Больше всего средств, по словам Рейндерса, заморозила Бельгия — 3,5 миллиарда евро. Также более миллиарда заморозили Германия, Австрия, Люксембург, Ирландия.Страны Евросоюза с конца февраля ввели уже несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В начале июля еврокомиссар Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил 13,8 миллиарда евро активов российских бизнесменов и компаний, и выразил надежду на "активизацию" этого процесса.

https://ria.ru/20220824/aktivy-1811724744.html

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Владимир Лаврентьев

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