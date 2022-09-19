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Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию на Запорожской АЭС

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 19.09.2022

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию на Запорожской АЭС

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Катрин Колонна обсудили в ходе телефонного разговора обеспечение безопасности Запорожской АЭС,... РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T17:43

2022-09-19T17:43

2022-09-19T17:49

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Катрин Колонна обсудили в ходе телефонного разговора обеспечение безопасности Запорожской АЭС, сообщает МИД РФ."В развитие состоявшегося 11 сентября этого года телефонного контакта президентов России и Франции главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили ситуацию на Украине, сфокусировав основное внимание на обеспечении безопасности Запорожской АЭС", - сказано в сообщении на сайте министерства."Министр отметил, что киевский режим продолжает использовать поставляемое странами Запада вооружение для бомбардировок гражданских и инфраструктурных объектов, включая ЗАЭС, и подвергает таким образом Европу опасности ядерной катастрофы. Российской стороной вновь акцентирована необходимость немедленного и полного прекращения обстрелов станции и проведения объективного расследования фактов намеренных ударов по данному объекту", - отмечается в сообщении российского министерства.Там добавляется, что в рамках разговора "состоялся обмен мнениями по различным аспектам двусторонней и международной проблематики, представляющим взаимный интерес".

https://ria.ru/20220917/zaes-1817524418.html

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в мире, франция, россия, сергей лавров, катрин колонна, украина, запорожская аэс