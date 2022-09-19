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Зеленский издал указ о создании военных администраций в Херсонской области - РИА Новости, 19.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220919/administratsii-1817911462.html
Зеленский издал указ о создании военных администраций в Херсонской области
Зеленский издал указ о создании военных администраций в Херсонской области - РИА Новости, 19.09.2022
Зеленский издал указ о создании военных администраций в Херсонской области
Владимир Зеленский издал в понедельник указ о создании военных администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области. РИА Новости, 19.09.2022
2022-09-19T16:51
2022-09-19T16:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский издал в понедельник указ о создании военных администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области.Указ опубликован на сайте офиса Зеленского. Согласно ему создаются Аскании-новая сельская, Борозенская сельская, Великокопанивская сельская, Великолепетиская поселковая, Верхнерогачицкая поселковая, Горностаевская поселковая, Зеленопидская поселковая, Калиновская поселковая, Мыловская сельская, Мирненская поселковая, Новониколаевская сельская, Новотроицкая поселковая, Станиславская сельская, Юбилейная сельская и Херсонская городская военные администрации."Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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херсонская область , украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
16:51 19.09.2022
 
Зеленский издал указ о создании военных администраций в Херсонской области

Зеленский издал указ о создании администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский издал в понедельник указ о создании военных администраций в 15 населенных пунктах Херсонской области.
Указ опубликован на сайте офиса Зеленского. Согласно ему создаются Аскании-новая сельская, Борозенская сельская, Великокопанивская сельская, Великолепетиская поселковая, Верхнерогачицкая поселковая, Горностаевская поселковая, Зеленопидская поселковая, Калиновская поселковая, Мыловская сельская, Мирненская поселковая, Новониколаевская сельская, Новотроицкая поселковая, Станиславская сельская, Юбилейная сельская и Херсонская городская военные администрации.
"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Херсонской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого указа. Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте указа.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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