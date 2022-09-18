https://ria.ru/20220918/zemletryasenie-1817641607.html

Китайские СМИ сообщили об обрушении здания после землетрясения на Тайване

Китайские СМИ сообщили об обрушении здания после землетрясения на Тайване - РИА Новости, 18.09.2022

Китайские СМИ сообщили об обрушении здания после землетрясения на Тайване

Китайский сейсмологический центр оценил в 6,9 магнитуду землетрясения, которое произошло в воскресенье на восточном побережье острова Тайвань; СМИ приводят... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:22

2022-09-18T11:22

2022-09-18T11:26

в мире

хуалянь

тайвань

китай

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817665542_0:99:1896:1166_1920x0_80_0_0_2c29405e5e555e86ec51d8aac06aec8a.jpg

ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Китайский сейсмологический центр оценил в 6,9 магнитуду землетрясения, которое произошло в воскресенье на восточном побережье острова Тайвань; СМИ приводят первую информацию о повреждении инфраструктуры и зданий.Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала, что в 6.44 по времени UTC (9.44 мск) зафиксировала землетрясение магнитудой 7,2 на Тайване.Китайскими сейсмологами также отмечается, что землетрясение магнитудо1 6,9 было зафиксировано в 14.44 (9.44 мск), эпицентр располагался в уезде Хуалянь, который находится на восточном побережье острова, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Центральное телевидение Китая опубликовало видео, снятое на одной из железнодорожных станций в уезде Хуалянь в момент землетрясения, на кадрах видно, как раскачивается поезд. Кроме того, телеканал со ссылкой на местные СМИ сообщил об обрушении здания в городе Юйли в уезде Хуалянь. Информации о возможных жертвах на данный момент нет.По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.

хуалянь

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хуалянь, тайвань, китай, землетрясение