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Китайские СМИ сообщили об обрушении здания после землетрясения на Тайване - РИА Новости, 18.09.2022
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Китайские СМИ сообщили об обрушении здания после землетрясения на Тайване
Китайские СМИ сообщили об обрушении здания после землетрясения на Тайване - РИА Новости, 18.09.2022
Китайские СМИ сообщили об обрушении здания после землетрясения на Тайване
Китайский сейсмологический центр оценил в 6,9 магнитуду землетрясения, которое произошло в воскресенье на восточном побережье острова Тайвань; СМИ приводят... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T11:22
2022-09-18T11:26
в мире
хуалянь
тайвань
китай
землетрясение
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ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Китайский сейсмологический центр оценил в 6,9 магнитуду землетрясения, которое произошло в воскресенье на восточном побережье острова Тайвань; СМИ приводят первую информацию о повреждении инфраструктуры и зданий.Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала, что в 6.44 по времени UTC (9.44 мск) зафиксировала землетрясение магнитудой 7,2 на Тайване.Китайскими сейсмологами также отмечается, что землетрясение магнитудо1 6,9 было зафиксировано в 14.44 (9.44 мск), эпицентр располагался в уезде Хуалянь, который находится на восточном побережье острова, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Центральное телевидение Китая опубликовало видео, снятое на одной из железнодорожных станций в уезде Хуалянь в момент землетрясения, на кадрах видно, как раскачивается поезд. Кроме того, телеканал со ссылкой на местные СМИ сообщил об обрушении здания в городе Юйли в уезде Хуалянь. Информации о возможных жертвах на данный момент нет.По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
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в мире, хуалянь, тайвань, китай, землетрясение
В мире, Хуалянь, Тайвань, Китай, Землетрясение
11:22 18.09.2022 (обновлено: 11:26 18.09.2022)
 
Китайские СМИ сообщили об обрушении здания после землетрясения на Тайване

Телевидение КНР опубликовало видео последствий землетрясения магнитудой 6,9 на Тайване

© AP Photo / Hualien City GovernmenСпасатели эвакуируют пострадавшего при землетрясении в округе Хуалянь, Тайвань
Спасатели эвакуируют пострадавшего при землетрясении в округе Хуалянь, Тайвань - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Hualien City Governmen
Спасатели эвакуируют пострадавшего при землетрясении в округе Хуалянь, Тайвань
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ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Китайский сейсмологический центр оценил в 6,9 магнитуду землетрясения, которое произошло в воскресенье на восточном побережье острова Тайвань; СМИ приводят первую информацию о повреждении инфраструктуры и зданий.
Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала, что в 6.44 по времени UTC (9.44 мск) зафиксировала землетрясение магнитудой 7,2 на Тайване.
Китайскими сейсмологами также отмечается, что землетрясение магнитудо1 6,9 было зафиксировано в 14.44 (9.44 мск), эпицентр располагался в уезде Хуалянь, который находится на восточном побережье острова, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Центральное телевидение Китая опубликовало видео, снятое на одной из железнодорожных станций в уезде Хуалянь в момент землетрясения, на кадрах видно, как раскачивается поезд. Кроме того, телеканал со ссылкой на местные СМИ сообщил об обрушении здания в городе Юйли в уезде Хуалянь. Информации о возможных жертвах на данный момент нет.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
 
В миреХуаляньТайваньКитайЗемлетрясение
 
 
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