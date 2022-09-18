11:22 18.09.2022 (обновлено: 11:26 18.09.2022)
Китайские СМИ сообщили об обрушении здания после землетрясения на Тайване
Телевидение КНР опубликовало видео последствий землетрясения магнитудой 6,9 на Тайване
© AP Photo / Hualien City GovernmenСпасатели эвакуируют пострадавшего при землетрясении в округе Хуалянь, Тайвань
© AP Photo / Hualien City Governmen
Спасатели эвакуируют пострадавшего при землетрясении в округе Хуалянь, Тайвань
ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Китайский сейсмологический центр оценил в 6,9 магнитуду землетрясения, которое произошло в воскресенье на восточном побережье острова Тайвань; СМИ приводят первую информацию о повреждении инфраструктуры и зданий.
Ранее геологическая служба США (USGS) сообщала, что в 6.44 по времени UTC (9.44 мск) зафиксировала землетрясение магнитудой 7,2 на Тайване.
Китайскими сейсмологами также отмечается, что землетрясение магнитудо1 6,9 было зафиксировано в 14.44 (9.44 мск), эпицентр располагался в уезде Хуалянь, который находится на восточном побережье острова, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Центральное телевидение Китая опубликовало видео, снятое на одной из железнодорожных станций в уезде Хуалянь в момент землетрясения, на кадрах видно, как раскачивается поезд. Кроме того, телеканал со ссылкой на местные СМИ сообщил об обрушении здания в городе Юйли в уезде Хуалянь. Информации о возможных жертвах на данный момент нет.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.