https://ria.ru/20220918/zarplata-1817611682.html

Стало известно, у кого повысятся зарплаты с 1 октября

Стало известно, у кого повысятся зарплаты с 1 октября - РИА Новости, 18.09.2022

Стало известно, у кого повысятся зарплаты с 1 октября

Повышение окладов с 1 октября коснется миллионов бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов президента. Остальные получат повышение... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T01:15

2022-09-18T01:15

2022-09-18T01:15

общество

россия

рэу имени г. в. плеханова

александр тимофеев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

зарплата

работа

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Повышение окладов с 1 октября коснется миллионов бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов президента. Остальные получат повышение зарплаты с 1 января 2023 года. Нынешние выплаты идут не через федеральный, а через региональный бюджет, поэтому их размер сильно варьируется, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.По словам эксперта, размер индексации зависит от того, сколько средств на это выделит местный бюджет. В среднем он варьируется в рамках четыре-шесть процентов, но может быть и больше, однако повышения на величину инфляции — сейчас она 14 процентов годовых — скорее всего, не произойдет, уточнил собеседник агентства.Но даже если речь идет об одной-двух тысячах рублей к зарплате, это все-таки прибавка, заключил Тимофеев.

https://ria.ru/20220811/zarplata-1808757202.html

россия

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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, александр тимофеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), зарплата, работа