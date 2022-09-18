https://ria.ru/20220918/vydvorenie-1817629690.html
В Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину
В Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину - РИА Новости, 18.09.2022
В Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину
Власти Запорожской выдворили на Украину четырех неблагонадежных граждан, уличенных в подрывной деятельности, рассказал РИА Новости представитель российского... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T09:22
2022-09-18T09:22
2022-09-18T11:18
специальная военная операция на украине
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украина
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 сен — РИА Новости. Власти Запорожской выдворили на Украину четырех неблагонадежных граждан, уличенных в подрывной деятельности, рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства."В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА", — сказал он.По словам собеседника агентства, один из депортированных использовал админресурс для организации несанкционированных митингов и финансово поддерживал СМИ, пропагандирующие терроризм. Другой пытался дестабилизировать общественную безопасность.Как передает корреспондент РИА Новости, всех четверых российские силовики доставили до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220917/pokushenie-1817538136.html
https://ria.ru/20220917/kherson-1817611312.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры принудительного выдворения с территории Запорожской области за ведение подрывной деятельности
Кадры принудительного выдворения с территории Запорожской области за ведение подрывной деятельности
2022-09-18T09:22
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, запорожская область, херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Херсонская область , Украина
09:22 18.09.2022 (обновлено: 11:18 18.09.2022)
В Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину
Власти Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 сен — РИА Новости. Власти Запорожской выдворили на Украину четырех неблагонадежных граждан, уличенных в подрывной деятельности, рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА", — сказал он.
По словам собеседника агентства, один из депортированных использовал админресурс для организации несанкционированных митингов и финансово поддерживал СМИ, пропагандирующие терроризм. Другой пытался дестабилизировать общественную безопасность.
Как передает корреспондент РИА Новости, всех четверых российские силовики доставили до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
.