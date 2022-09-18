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В Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину

В Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину - РИА Новости, 18.09.2022

В Запорожской области начали выдворять неблагонадежных граждан на Украину

Власти Запорожской выдворили на Украину четырех неблагонадежных граждан, уличенных в подрывной деятельности, рассказал РИА Новости представитель российского... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T09:22

2022-09-18T09:22

2022-09-18T11:18

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 сен — РИА Новости. Власти Запорожской выдворили на Украину четырех неблагонадежных граждан, уличенных в подрывной деятельности, рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства."В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА", — сказал он.По словам собеседника агентства, один из депортированных использовал админресурс для организации несанкционированных митингов и финансово поддерживал СМИ, пропагандирующие терроризм. Другой пытался дестабилизировать общественную безопасность.Как передает корреспондент РИА Новости, всех четверых российские силовики доставили до крайнего блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220917/pokushenie-1817538136.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры принудительного выдворения с территории Запорожской области за ведение подрывной деятельности Кадры принудительного выдворения с территории Запорожской области за ведение подрывной деятельности 2022-09-18T09:22 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, херсонская область , украина