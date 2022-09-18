https://ria.ru/20220918/vkontakte-1817661680.html

"ВКонтакте" прокомментировала сообщения о запрете сборов на поддержку армии

"ВКонтакте" прокомментировала сообщения о запрете сборов на поддержку армии - РИА Новости, 18.09.2022

"ВКонтакте" прокомментировала сообщения о запрете сборов на поддержку армии

Социальная сеть "ВКонтакте" поддерживает работу благотворительных организаций и рекомендует пользователям сотрудничать именно с такими проверенными... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:57

2022-09-18T13:57

2022-09-18T13:57

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" поддерживает работу благотворительных организаций и рекомендует пользователям сотрудничать именно с такими проверенными организациями, сообщили РИА Новости в компании в ответ на запрос о появившейся информации о запрете неофициальных сборов средств на поддержку российской армии в соцсети.Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о том, что "ВКонтакте" начала запрещать неофициальные сборы средств на поддержку российской армии."ВКонтакте" активно поддерживает работу благотворительных организаций и рекомендует пользователям, которые хотят оказать помощь другим по самым разным вопросам, сотрудничать именно с такими проверенными объединениями", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, донбасс, вконтакте