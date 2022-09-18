https://ria.ru/20220918/vizy-1817634866.html
США используют выдачу виз как фильтр для дипломатов, заявил Полянский
США используют выдачу виз как фильтр для дипломатов, заявил Полянский - РИА Новости, 18.09.2022
США используют выдачу виз как фильтр для дипломатов, заявил Полянский
США используют выдачу виз как "фильтр" для дипломатов стран, проводящих независимую политику, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:27
2022-09-18T10:27
2022-09-18T11:10
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ООН, 18 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. США используют выдачу виз как "фильтр" для дипломатов стран, проводящих независимую политику, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как "фильтр" для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но представителей целой группы государств, чья "вина" заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику", - сказал Полянский.Дипломат напомнил, что одной неделей высокого уровня (20-26 сентября) нынешняя 77-я сессия Генассамблеи не ограничивается.По его словам, многим делегатам либо отказывали в визах, либо давали их с таким опозданием, что участие в мероприятии утрачивало всяческий смысл.Он также напомнил, что согласно Соглашению о центральных учреждениях ООН максимально оперативная выдача виз любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации, – это прямая обязанность США как страны пребывания штаб-квартиры.Дипломат заявил, что от такой политики США страдают делегаты из Москвы, дипломаты постпредства в Нью-Йорке и даже сотрудники Секретариата ООН из числа российских граждан.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
https://ria.ru/20220918/arbitrazh-1817634434.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, москва, оон, генеральная ассамблея оон, мария захарова, дмитрий полянский
В мире, США, Россия, Москва, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Мария Захарова, Дмитрий Полянский
10:27 18.09.2022 (обновлено: 11:10 18.09.2022)
США используют выдачу виз как фильтр для дипломатов, заявил Полянский
Полянский: США используют выдачу виз как фильтр для дипломатов из неугодных стран
ООН, 18 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. США используют выдачу виз как "фильтр" для дипломатов стран, проводящих независимую политику, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как "фильтр" для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но представителей целой группы государств, чья "вина" заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику", - сказал Полянский.
Дипломат напомнил, что одной неделей высокого уровня (20-26 сентября) нынешняя 77-я сессия Генассамблеи не ограничивается.
"По линии ООН весь предстоящий год будут проводиться и многие другие мероприятия. В рамках предыдущей, 76-й, сессии ГА ООН практически ни одна из подобных встреч не обходилась без искусственных сложностей, создаваемых американскими властями", - рассказал Полянский.
По его словам, многим делегатам либо отказывали в визах, либо давали их с таким опозданием, что участие в мероприятии утрачивало всяческий смысл.
"Были и вопиющие случаи, когда из-за неприемлемых действий США без виз оставалась делегация в полном составе. Последний пример такого рода – срыв участия делегации во главе с министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым в третьем саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН", - указал Полянский.
Он также напомнил, что согласно Соглашению о центральных учреждениях ООН максимально оперативная выдача виз любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации, – это прямая обязанность США как страны пребывания штаб-квартиры.
"В этом документе специально подчеркивается, что выполняться данное обязательство должно вне зависимости от состояния двусторонних отношений между Соединенными Штатами и государством, запрашивающим визу. Таким образом, действия американских властей в отношении российских делегатов – грубое и очевидное нарушение положений Соглашения, носящее при этом длящийся, системный и демонстративных характер", - подчеркнул Полянский.
Дипломат заявил, что от такой политики США страдают делегаты из Москвы, дипломаты постпредства в Нью-Йорке и даже сотрудники Секретариата ООН из числа российских граждан.