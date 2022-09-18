https://ria.ru/20220918/vizy-1817634866.html

США используют выдачу виз как фильтр для дипломатов, заявил Полянский

США используют выдачу виз как фильтр для дипломатов, заявил Полянский - РИА Новости, 18.09.2022

США используют выдачу виз как фильтр для дипломатов, заявил Полянский

США используют выдачу виз как "фильтр" для дипломатов стран, проводящих независимую политику, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T10:27

2022-09-18T10:27

2022-09-18T11:10

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дмитрий полянский

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ООН, 18 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. США используют выдачу виз как "фильтр" для дипломатов стран, проводящих независимую политику, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН."Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как "фильтр" для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но представителей целой группы государств, чья "вина" заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику", - сказал Полянский.Дипломат напомнил, что одной неделей высокого уровня (20-26 сентября) нынешняя 77-я сессия Генассамблеи не ограничивается.По его словам, многим делегатам либо отказывали в визах, либо давали их с таким опозданием, что участие в мероприятии утрачивало всяческий смысл.Он также напомнил, что согласно Соглашению о центральных учреждениях ООН максимально оперативная выдача виз любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации, – это прямая обязанность США как страны пребывания штаб-квартиры.Дипломат заявил, что от такой политики США страдают делегаты из Москвы, дипломаты постпредства в Нью-Йорке и даже сотрудники Секретариата ООН из числа российских граждан.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

https://ria.ru/20220918/arbitrazh-1817634434.html

https://ria.ru/20220915/vizy-1816976078.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, москва, оон, генеральная ассамблея оон, мария захарова, дмитрий полянский