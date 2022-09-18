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Полянский: российские дипломаты должны получить визы для участия в ГА ООН

Полянский: российские дипломаты должны получить визы для участия в ГА ООН - РИА Новости, 18.09.2022

Полянский: российские дипломаты должны получить визы для участия в ГА ООН

Москва рассчитывает, что вся российская делегация, направляющаяся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, получит визы США, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T10:12

2022-09-18T10:12

2022-09-18T11:11

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ООН, 18 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Москва рассчитывает, что вся российская делегация, направляющаяся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, получит визы США, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке."Хотя сам факт выдачи виз буквально накануне визита – ситуация беспрецедентная, существенно осложняющая решение организационных и логистических вопросов", - добавил он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

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