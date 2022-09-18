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Полянский: российские дипломаты должны получить визы для участия в ГА ООН
Полянский: российские дипломаты должны получить визы для участия в ГА ООН - РИА Новости, 18.09.2022
Полянский: российские дипломаты должны получить визы для участия в ГА ООН
Москва рассчитывает, что вся российская делегация, направляющаяся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, получит визы США, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:12
2022-09-18T10:12
2022-09-18T11:11
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генеральная ассамблея оон
санкции в отношении россии
россия
москва
мария захарова
дмитрий полянский
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ООН, 18 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Москва рассчитывает, что вся российская делегация, направляющаяся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, получит визы США, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке."Хотя сам факт выдачи виз буквально накануне визита – ситуация беспрецедентная, существенно осложняющая решение организационных и логистических вопросов", - добавил он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:12 18.09.2022 (обновлено: 11:11 18.09.2022)
Полянский: российские дипломаты должны получить визы для участия в ГА ООН
Полянский: Россия рассчитывает, что все дипломаты получат визы для участия в ГА ООН