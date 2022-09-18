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Полянский: российские дипломаты должны получить визы для участия в ГА ООН - РИА Новости, 18.09.2022
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Полянский: российские дипломаты должны получить визы для участия в ГА ООН
Полянский: российские дипломаты должны получить визы для участия в ГА ООН - РИА Новости, 18.09.2022
Полянский: российские дипломаты должны получить визы для участия в ГА ООН
Москва рассчитывает, что вся российская делегация, направляющаяся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, получит визы США, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T10:12
2022-09-18T11:11
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
санкции в отношении россии
россия
москва
мария захарова
дмитрий полянский
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ООН, 18 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Москва рассчитывает, что вся российская делегация, направляющаяся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, получит визы США, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке."Хотя сам факт выдачи виз буквально накануне визита – ситуация беспрецедентная, существенно осложняющая решение организационных и логистических вопросов", - добавил он.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского &gt;&gt;
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в мире, оон, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии, россия, москва, мария захарова, дмитрий полянский, нью-йорк (город), сергей лавров
В мире, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Санкции в отношении России, Россия, Москва, Мария Захарова, Дмитрий Полянский, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров
10:12 18.09.2022 (обновлено: 11:11 18.09.2022)
 
Полянский: российские дипломаты должны получить визы для участия в ГА ООН

Полянский: Россия рассчитывает, что все дипломаты получат визы для участия в ГА ООН

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
ООН, 18 сен - РИА Новости, Алан Булкаты. Москва рассчитывает, что вся российская делегация, направляющаяся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, получит визы США, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке.
"Если говорить исключительно о делегации министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на неделю высокого уровня сессии, то определенные подвижки есть – часть делегации, включая министра, уже имеет визы. Рассчитываем, что и все остальные входящие в нее лица их получат", - сказал Полянский.
"Хотя сам факт выдачи виз буквально накануне визита – ситуация беспрецедентная, существенно осложняющая решение организационных и логистических вопросов", - добавил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что многим членам делегации России по-прежнему не выданы визы для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
Член Совета Федерации Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 17:38
Карасину дали американскую визу для участия в Генассамблее ООН
 
В миреООНГенеральная Ассамблея ООНСанкции в отношении РоссииРоссияМоскваМария ЗахароваДмитрий ПолянскийНью-Йорк (город)Сергей Лавров
 
 
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