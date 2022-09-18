https://ria.ru/20220918/vengriya-1817650615.html
ЕК предлагает приостановить выделение Венгрии средств из бюджета ЕС
ЕК предлагает приостановить выделение Венгрии средств из бюджета ЕС - РИА Новости, 18.09.2022
ЕК предлагает приостановить выделение Венгрии средств из бюджета ЕС
Еврокомиссия (ЕК) предлагает заморозить обязательства выплатить определенные средства Венгрии из общего бюджета Евросоюза, решение будет принимать Совет стран... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:22
2022-09-18T12:22
2022-09-18T12:22
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БРЮССЕЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает заморозить обязательства выплатить определенные средства Венгрии из общего бюджета Евросоюза, решение будет принимать Совет стран ЕС, сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции.Как уточняется в релизе ЕК, эта мера, предложенная на утверждение Совету ЕС, должна "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии"."Комиссия предлагает приостановку 65% обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения", - сказал Хан.Это может соответствовать примерно 7,5 миллиарда евро финансирования из бюджета Евросоюза, добавил он.Бюджет Евросоюза на каждый год составляется с учётом параметров расходов и принимаемых обязательств по расходам.Совет должен в течение месяца принять решение квалифицированным большинством, следует ли утвердить предложение ЕК. Этот период может быть продлен максимум на два месяца в исключительных обстоятельствах, отмечает ЕК.
https://ria.ru/20220917/vengriya-1817547414.html
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цены на нефть, йоханнес хан, венгрия, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Цены на нефть, Йоханнес Хан, Венгрия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
ЕК предлагает приостановить выделение Венгрии средств из бюджета ЕС
Еврокомиссия предлагает приостановить выплату средств Венгрии из общего бюджета ЕС
БРЮССЕЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предлагает заморозить обязательства выплатить определенные средства Венгрии из общего бюджета Евросоюза, решение будет принимать Совет стран ЕС, сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан на пресс-конференции.
Как уточняется в релизе ЕК, эта мера, предложенная на утверждение Совету ЕС, должна "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".
"Комиссия предлагает приостановку 65% обязательств по трем оперативным программам в рамках политики сплочения", - сказал Хан.
Это может соответствовать примерно 7,5 миллиарда евро финансирования из бюджета Евросоюза, добавил он.
Бюджет Евросоюза на каждый год составляется с учётом параметров расходов и принимаемых обязательств по расходам.
Совет должен в течение месяца принять решение квалифицированным большинством, следует ли утвердить предложение ЕК. Этот период может быть продлен максимум на два месяца в исключительных обстоятельствах, отмечает ЕК.