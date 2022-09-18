Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия не может вернуть свои вагоны с Украины, заявили в Минске - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/vagony-1817716865.html
Белоруссия не может вернуть свои вагоны с Украины, заявили в Минске
Белоруссия не может вернуть свои вагоны с Украины, заявили в Минске - РИА Новости, 18.09.2022
Белоруссия не может вернуть свои вагоны с Украины, заявили в Минске
Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов сообщил, что после начавшейся российской военной спецоперации на Украине там застряли более 7 тысяч... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T20:13
2022-09-18T20:18
украина
польша
белорусская железная дорога
министерство инфраструктуры украины
украинская железная дорога
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131350/95/1313509578_0:70:3143:1838_1920x0_80_0_0_afb2abdb7379a702cd4919006550ce48.jpg
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов сообщил, что после начавшейся российской военной спецоперации на Украине там застряли более 7 тысяч белорусских железнодорожных вагонов, их статус непонятен, украинская сторона не идет на контакт по этой теме."Сейчас вагоны имеют непонятный статус. У нас есть такая информация: они проходят по уголовному делу, как они перевозили непонятно что, поэтому на них как бы наложен арест правоохранительными органами Украины. Мы понимаем, что это далеко не так. И, вероятнее всего, вагоны используются для перевозки. Вагоны могут участвовать в разных событиях. Пока официально ни министерство инфраструктуры Украины, ни Украинская железная дорога на контакт по этому вопросу с нами не выходят", - заявил Морозов в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Он сообщил, что "на 24 февраля в Украине осталось белорусских всех вагонов, не только Белорусской железной дороги, но и предприятий, больше 7 тысяч вагонов". "Плюс там остались вагоны российских собственников, литовских, латвийских, эстонских. На украинской стороне осталось три грузовых локомотива, соответственно, на тот момент остались наши локомотивные бригады. На белорусской стороне мы имеем порядка 500 украинских вагонов. Но они все подконтрольные, не конфискованы, мы их видим. Они сейчас находятся на территориях предприятий грузополучателей или тех партнеров, с которыми работали. И два украинских локомотива", - продолжил начальник Белорусской желдороги.Он отметил, что на первом этапе стояла задача вернуть людей. "Фактически в течение месяца мы смогли через Польшу вернуть наших машинистов, работников Калинковичского локомотивного депо, Лунинецкого локомотивного депо. И, соответственно, вернуть украинских железнодорожников тоже на родину", - сказал Морозов.При этом он обратил внимание, что "вагоны были и с продуктами нефтепереработки, химическими удобрениями, строительными и продовольственными грузами – вся номенклатура, чем торговали с Украиной на тот момент, все вагоны были заняты этими грузами".По словам Морозова, число застрявших на Украине белорусских вагонов – "серьезная цифра". "Это республиканская государственная собственность. Задача: вернуть и оценить ущерб. Пять тысяч (вагонов – ред.) для Белорусской железной дороги – это почти 900 миллионов белорусских рублей (более 355 миллионов долларов). Эта информация обсуждалась на уровне главы государства. Эти вагоны нам нужны… для обеспечения потребности в перевозках", - констатировал он.
https://ria.ru/20220917/lukashenko-1817586706.html
https://ria.ru/20220916/belorussiya-1817199703.html
https://ria.ru/20220914/evropa-1816701029.html
украина
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131350/95/1313509578_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_97403ebc32e90a95962c2ecd91a2d7b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, белорусская железная дорога, министерство инфраструктуры украины, украинская железная дорога, белоруссия
Украина, Польша, Белорусская железная дорога, Министерство инфраструктуры Украины, Украинская железная дорога, Белоруссия
20:13 18.09.2022 (обновлено: 20:18 18.09.2022)
 
Белоруссия не может вернуть свои вагоны с Украины, заявили в Минске

Белорусская желдорога: Украина не идет на контакт по застрявшим там белорусским вагонам

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСортировочная станция
Сортировочная станция - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сортировочная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов сообщил, что после начавшейся российской военной спецоперации на Украине там застряли более 7 тысяч белорусских железнодорожных вагонов, их статус непонятен, украинская сторона не идет на контакт по этой теме.
"Сейчас вагоны имеют непонятный статус. У нас есть такая информация: они проходят по уголовному делу, как они перевозили непонятно что, поэтому на них как бы наложен арест правоохранительными органами Украины. Мы понимаем, что это далеко не так. И, вероятнее всего, вагоны используются для перевозки. Вагоны могут участвовать в разных событиях. Пока официально ни министерство инфраструктуры Украины, ни Украинская железная дорога на контакт по этому вопросу с нами не выходят", - заявил Морозов в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
Он сообщил, что "на 24 февраля в Украине осталось белорусских всех вагонов, не только Белорусской железной дороги, но и предприятий, больше 7 тысяч вагонов". "Плюс там остались вагоны российских собственников, литовских, латвийских, эстонских. На украинской стороне осталось три грузовых локомотива, соответственно, на тот момент остались наши локомотивные бригады. На белорусской стороне мы имеем порядка 500 украинских вагонов. Но они все подконтрольные, не конфискованы, мы их видим. Они сейчас находятся на территориях предприятий грузополучателей или тех партнеров, с которыми работали. И два украинских локомотива", - продолжил начальник Белорусской желдороги.
Он отметил, что на первом этапе стояла задача вернуть людей. "Фактически в течение месяца мы смогли через Польшу вернуть наших машинистов, работников Калинковичского локомотивного депо, Лунинецкого локомотивного депо. И, соответственно, вернуть украинских железнодорожников тоже на родину", - сказал Морозов.
При этом он обратил внимание, что "вагоны были и с продуктами нефтепереработки, химическими удобрениями, строительными и продовольственными грузами – вся номенклатура, чем торговали с Украиной на тот момент, все вагоны были заняты этими грузами".
По словам Морозова, число застрявших на Украине белорусских вагонов – "серьезная цифра". "Это республиканская государственная собственность. Задача: вернуть и оценить ущерб. Пять тысяч (вагонов – ред.) для Белорусской железной дороги – это почти 900 миллионов белорусских рублей (более 355 миллионов долларов). Эта информация обсуждалась на уровне главы государства. Эти вагоны нам нужны… для обеспечения потребности в перевозках", - констатировал он.

Читайте также:

 
УкраинаПольшаБелорусская железная дорогаМинистерство инфраструктуры УкраиныУкраинская железная дорогаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала