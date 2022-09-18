https://ria.ru/20220918/vagony-1817716865.html

Белоруссия не может вернуть свои вагоны с Украины, заявили в Минске

Белоруссия не может вернуть свои вагоны с Украины, заявили в Минске - РИА Новости, 18.09.2022

Белоруссия не может вернуть свои вагоны с Украины, заявили в Минске

Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов сообщил, что после начавшейся российской военной спецоперации на Украине там застряли более 7 тысяч... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T20:13

2022-09-18T20:13

2022-09-18T20:18

украина

польша

белорусская железная дорога

министерство инфраструктуры украины

украинская железная дорога

белоруссия

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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов сообщил, что после начавшейся российской военной спецоперации на Украине там застряли более 7 тысяч белорусских железнодорожных вагонов, их статус непонятен, украинская сторона не идет на контакт по этой теме."Сейчас вагоны имеют непонятный статус. У нас есть такая информация: они проходят по уголовному делу, как они перевозили непонятно что, поэтому на них как бы наложен арест правоохранительными органами Украины. Мы понимаем, что это далеко не так. И, вероятнее всего, вагоны используются для перевозки. Вагоны могут участвовать в разных событиях. Пока официально ни министерство инфраструктуры Украины, ни Украинская железная дорога на контакт по этому вопросу с нами не выходят", - заявил Морозов в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.Он сообщил, что "на 24 февраля в Украине осталось белорусских всех вагонов, не только Белорусской железной дороги, но и предприятий, больше 7 тысяч вагонов". "Плюс там остались вагоны российских собственников, литовских, латвийских, эстонских. На украинской стороне осталось три грузовых локомотива, соответственно, на тот момент остались наши локомотивные бригады. На белорусской стороне мы имеем порядка 500 украинских вагонов. Но они все подконтрольные, не конфискованы, мы их видим. Они сейчас находятся на территориях предприятий грузополучателей или тех партнеров, с которыми работали. И два украинских локомотива", - продолжил начальник Белорусской желдороги.Он отметил, что на первом этапе стояла задача вернуть людей. "Фактически в течение месяца мы смогли через Польшу вернуть наших машинистов, работников Калинковичского локомотивного депо, Лунинецкого локомотивного депо. И, соответственно, вернуть украинских железнодорожников тоже на родину", - сказал Морозов.При этом он обратил внимание, что "вагоны были и с продуктами нефтепереработки, химическими удобрениями, строительными и продовольственными грузами – вся номенклатура, чем торговали с Украиной на тот момент, все вагоны были заняты этими грузами".По словам Морозова, число застрявших на Украине белорусских вагонов – "серьезная цифра". "Это республиканская государственная собственность. Задача: вернуть и оценить ущерб. Пять тысяч (вагонов – ред.) для Белорусской железной дороги – это почти 900 миллионов белорусских рублей (более 355 миллионов долларов). Эта информация обсуждалась на уровне главы государства. Эти вагоны нам нужны… для обеспечения потребности в перевозках", - констатировал он.

https://ria.ru/20220917/lukashenko-1817586706.html

https://ria.ru/20220916/belorussiya-1817199703.html

https://ria.ru/20220914/evropa-1816701029.html

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украина, польша, белорусская железная дорога, министерство инфраструктуры украины, украинская железная дорога, белоруссия