https://ria.ru/20220918/vagner-1817721783.html

"Вагнеровцы" захватили у Артемовска немецкий пулемет времен Второй мировой

"Вагнеровцы" захватили у Артемовска немецкий пулемет времен Второй мировой - РИА Новости, 18.09.2022

"Вагнеровцы" захватили у Артемовска немецкий пулемет времен Второй мировой

Бойцы группировки "Бахмут" "Группы Вагнера" захватили один из лучших пулеметов Второй мировой войны немецкий MG 42, сообщил РИА Новости один из бойцов группы. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T20:50

2022-09-18T20:50

2022-09-18T21:07

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

владислав шурыгин

артемовск

чвк "вагнер"

вооружение

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КОДЕМА (ДНР), 18 сен - РИА Новости. Бойцы группировки "Бахмут" "Группы Вагнера" захватили один из лучших пулеметов Второй мировой войны немецкий MG 42, сообщил РИА Новости один из бойцов группы.Ранее "вагнеровцы" сообщали, что закрепились в промзоне Артемовска и продолжат продвижение вглубь населенного пункта."Немецкий пулемет MG 42 в данном случае производства Чехословакии в 1943 году выпущен был захвачен на позициях ВСУ в районе Артемовска нашим подразделением", - рассказал собеседник агентства.Он сообщил что у украинских подразделений достаточно много вооружения времен Второй мировой войны, с которым воевали немецко-фашистские войска."С одной стороны, видимо, не хватает штатного вооружения, с другой стороны, оно очень неплохое оружие... Может, еще и преемственность поколений", - дополнил боец.Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя обнаружение современной версии немецкого пулемета времен Великой Отечественной войны MG-42 на свежих документальных кадрах, снятых украинскими военными, говорил РИА Новости, что это старый, довольно хорошо зарекомендовавший себя пулемет. За высокую скорострельность пулемет MG-42 получил прозвища "Циркулярная пила Гитлера" и "Косторез".Ранее украинские военные жаловались, что им выдавали старые вооружения. В частности, они говорили, что им приходилось экономить боеприпасы, а если они и стреляли, им сложно было попадать по целям из-за проблем с системами наведения у старого оружия.

https://ria.ru/20220914/artemovsk-1816858497.html

артемовск

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в мире, технологии, владислав шурыгин, артемовск, чвк "вагнер", вооружение