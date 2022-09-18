https://ria.ru/20220918/ukraina-1817738136.html

Бывший вице-канцлер Австрии назвал США виновниками ситуации на Украине

Бывший вице-канцлер Австрии назвал США виновниками ситуации на Украине - РИА Новости, 18.09.2022

Бывший вице-канцлер Австрии назвал США виновниками ситуации на Украине

США и НАТО фактически развязали на Украине прокси-войну против России, которая также представляет опасность для Европы, заявил бывший вице-канцлер Австрии... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T23:23

2022-09-18T23:23

2022-09-18T23:49

в мире

австрия

украина

сша

нато

хайнц-кристиан штрахе

евросоюз

джо байден

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. США и НАТО фактически развязали на Украине прокси-войну против России, которая также представляет опасность для Европы, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Выступление опубликовано на ютуб-канале политика."Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку; западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв", — подчеркнул он.Штрахе призвал руководство Евросоюза и власти Австрии проявить благоразумие и решить обострившейся конфликт дипломатическим путем как можно скорее.Бывший вице-канцлер также напомнил руководству своей страны о необходимости соблюдать принцип постоянного нейтралитета, который закреплен в конституции, и не допускать поставок вооружений киевскому режиму через ее территорию.Кроме того, он обратил внимание на тяжелейшие последствия санкций против России, введенных западными странами, и выступил за их отмену.На фоне российской специальной военной операции США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь киевским властям десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Западные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20220916/amerika-1817129568.html

https://ria.ru/20220918/lozh-1817709479.html

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, австрия, украина, сша, нато, хайнц-кристиан штрахе, евросоюз, джо байден, войска воздушно-космической обороны