https://ria.ru/20220918/ukraina-1817738136.html
Бывший вице-канцлер Австрии назвал США виновниками ситуации на Украине
Бывший вице-канцлер Австрии назвал США виновниками ситуации на Украине - РИА Новости, 18.09.2022
Бывший вице-канцлер Австрии назвал США виновниками ситуации на Украине
США и НАТО фактически развязали на Украине прокси-войну против России, которая также представляет опасность для Европы, заявил бывший вице-канцлер Австрии... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T23:23
2022-09-18T23:23
2022-09-18T23:49
в мире
австрия
украина
сша
нато
хайнц-кристиан штрахе
евросоюз
джо байден
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. США и НАТО фактически развязали на Украине прокси-войну против России, которая также представляет опасность для Европы, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Выступление опубликовано на ютуб-канале политика."Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку; западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв", — подчеркнул он.Штрахе призвал руководство Евросоюза и власти Австрии проявить благоразумие и решить обострившейся конфликт дипломатическим путем как можно скорее.Бывший вице-канцлер также напомнил руководству своей страны о необходимости соблюдать принцип постоянного нейтралитета, который закреплен в конституции, и не допускать поставок вооружений киевскому режиму через ее территорию.Кроме того, он обратил внимание на тяжелейшие последствия санкций против России, введенных западными странами, и выступил за их отмену.На фоне российской специальной военной операции США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь киевским властям десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.Западные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20220916/amerika-1817129568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, украина, сша, нато, хайнц-кристиан штрахе, евросоюз, джо байден, войска воздушно-космической обороны
В мире, Австрия, Украина, США, НАТО, Хайнц-Кристиан Штрахе, Евросоюз, Джо Байден, Войска воздушно-космической обороны
23:23 18.09.2022 (обновлено: 23:49 18.09.2022)
Бывший вице-канцлер Австрии назвал США виновниками ситуации на Украине
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе назвал США виновниками обострения ситуации на Украине
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
США и НАТО фактически развязали на Украине прокси-войну против России, которая также представляет опасность для Европы, заявил
бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Выступление опубликовано на ютуб-канале политика.
"Те, кто думают, что поставки оружия со стороны США и стран-членов НАТО помогут Украине — просто не умеют мыслить реалистично и в итоге осознают свою ошибку; западная военная помощь приведет к ужасным человеческим страданиям, дальнейшему обострению ситуации и к невообразимому числу человеческих жертв", — подчеркнул он.
Штрахе призвал руководство Евросоюза и власти Австрии проявить благоразумие и решить обострившейся конфликт дипломатическим путем как можно скорее.
Бывший вице-канцлер также напомнил руководству своей страны о необходимости соблюдать принцип постоянного нейтралитета, который закреплен в конституции, и не допускать поставок вооружений киевскому режиму через ее территорию.
Кроме того, он обратил внимание на тяжелейшие последствия санкций против России, введенных западными странами, и выступил за их отмену.
"Приближаются драматические осень и зима, когда мы столкнемся с сильным дефицитом газа и электроэнергии и когда наша экономика будет окончательно разрушена", — подытожил Штрахе.
На фоне российской специальной военной операции США и союзники по НАТО
продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь киевским властям десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС
.
Западные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в этих государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.