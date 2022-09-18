https://ria.ru/20220918/ukraina-1817671123.html

МИД Румынии осудил слова экс-главы о "неестественных границах" Украины

МИД Румынии осудил слова экс-главы о "неестественных границах" Украины - РИА Новости, 18.09.2022

МИД Румынии осудил слова экс-главы о "неестественных границах" Украины

МИД Румынии назвал неприемлемыми слова экс-главы румынского министерства иностранных дел Андрея Марги о "неестественных границах" Украины и необходимости... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:12

2022-09-18T15:12

2022-09-18T15:12

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КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. МИД Румынии назвал неприемлемыми слова экс-главы румынского министерства иностранных дел Андрея Марги о "неестественных границах" Украины и необходимости "уступить" ее территории соседним странам, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.В субботу Марга, выступая на книжной ярмарке в городе Алба-Юлия, заявил, что Украина "находится в неестественных границах" и "должна уступить свои территории: Венгрии - Закарпатье, Польше - Галицию, Румынии - Буковину, а России - Донбасс и Крым". По его словам, "это территории других государств". Марга также раскритиковал политический режим на Украине, подчеркнув, что "он далеко не демократичный".В заявлении министерства подчеркивается, что "МИД считает неприемлемыми заявления г-на Андрея Марги в публичном пространстве". Ведомство также "категорически отвергает" позицию экс-главы румынского МИД.Отмечается, что подобная позиция "противоречит принципам международного права, регулирующим сегодня международные отношения". В Румынии вновь заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.Андрей Марга – современный румынский философ, политолог и политик, ректор Университета Бабеш-Бойя города Клуж-Напока. Был министром иностранных дел Румынии с 7 мая по 6 августа 2012 года в коалиционном правительстве Виктора Понта.

https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html

https://ria.ru/20220918/granitsy-1817614947.html

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в мире, виктор понта, румыния, украина, венгрия, россия, польша