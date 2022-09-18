https://ria.ru/20220918/ukraina-1817671123.html
МИД Румынии осудил слова экс-главы о "неестественных границах" Украины
МИД Румынии осудил слова экс-главы о "неестественных границах" Украины - РИА Новости, 18.09.2022
МИД Румынии осудил слова экс-главы о "неестественных границах" Украины
МИД Румынии назвал неприемлемыми слова экс-главы румынского министерства иностранных дел Андрея Марги о "неестественных границах" Украины и необходимости... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T15:12
2022-09-18T15:12
2022-09-18T15:12
в мире
виктор понта
румыния
украина
венгрия
россия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. МИД Румынии назвал неприемлемыми слова экс-главы румынского министерства иностранных дел Андрея Марги о "неестественных границах" Украины и необходимости "уступить" ее территории соседним странам, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.В субботу Марга, выступая на книжной ярмарке в городе Алба-Юлия, заявил, что Украина "находится в неестественных границах" и "должна уступить свои территории: Венгрии - Закарпатье, Польше - Галицию, Румынии - Буковину, а России - Донбасс и Крым". По его словам, "это территории других государств". Марга также раскритиковал политический режим на Украине, подчеркнув, что "он далеко не демократичный".В заявлении министерства подчеркивается, что "МИД считает неприемлемыми заявления г-на Андрея Марги в публичном пространстве". Ведомство также "категорически отвергает" позицию экс-главы румынского МИД.Отмечается, что подобная позиция "противоречит принципам международного права, регулирующим сегодня международные отношения". В Румынии вновь заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.Андрей Марга – современный румынский философ, политолог и политик, ректор Университета Бабеш-Бойя города Клуж-Напока. Был министром иностранных дел Румынии с 7 мая по 6 августа 2012 года в коалиционном правительстве Виктора Понта.
https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html
https://ria.ru/20220918/granitsy-1817614947.html
румыния
украина
венгрия
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_d09915f5d821b3aa3d404a2807d1c7a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор понта, румыния, украина, венгрия, россия, польша
В мире, Виктор Понта, Румыния, Украина, Венгрия, Россия, Польша
МИД Румынии осудил слова экс-главы о "неестественных границах" Украины
МИД Румынии осудил слова экс-главы ведомства Марги о "неестественных границах" Украины