https://ria.ru/20220918/ugrozy-1817661844.html

Киев мобилизует людей, угрожая их семьям, заявил российский военнослужащий

Киев мобилизует людей, угрожая их семьям, заявил российский военнослужащий - РИА Новости, 18.09.2022

Киев мобилизует людей, угрожая их семьям, заявил российский военнослужащий

Мирные жители освобожденных территорий рассказывают, что киевские власти насильно мобилизуют граждан, угрожая их семьям, сообщил РИА Новости боец одного из... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:57

2022-09-18T13:57

2022-09-18T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

донбасс

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Мирные жители освобожденных территорий рассказывают, что киевские власти насильно мобилизуют граждан, угрожая их семьям, сообщил РИА Новости боец одного из подразделений ВС России с позывным Пианист.Он рассказал агентству, что основной мотивацией находиться в зоне боевых действий для него является защита мирного населения Украины и Донбасса, которое подвергается систематическому террору со стороны киевского режима."Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат — просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют: если служить не будешь — твою семью кончат", — заявил сражающийся на Угледарском направлении собеседник агентства, уточнив, что опирается на рассказы мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220915/ukraina-1816950719.html

https://ria.ru/20220908/mobilizatsiya-1815417768.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Служить не будешь – твою семью кончим" – боец ВС РФ о насильной мобилизации Украиной своих граждан Мирное население освобождённых территорий рассказывает, что Украина насильно мобилизует граждан, угрожая их семьям, рассказал РИА Новости боец с позывным "Пианист". 2022-09-18T13:57 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, россия, донбасс, вооруженные силы рф