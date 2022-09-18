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Киев мобилизует людей, угрожая их семьям, заявил российский военнослужащий - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220918/ugrozy-1817661844.html
Киев мобилизует людей, угрожая их семьям, заявил российский военнослужащий
Киев мобилизует людей, угрожая их семьям, заявил российский военнослужащий - РИА Новости, 18.09.2022
Киев мобилизует людей, угрожая их семьям, заявил российский военнослужащий
Мирные жители освобожденных территорий рассказывают, что киевские власти насильно мобилизуют граждан, угрожая их семьям, сообщил РИА Новости боец одного из... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:57
2022-09-18T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
донбасс
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Мирные жители освобожденных территорий рассказывают, что киевские власти насильно мобилизуют граждан, угрожая их семьям, сообщил РИА Новости боец одного из подразделений ВС России с позывным Пианист.Он рассказал агентству, что основной мотивацией находиться в зоне боевых действий для него является защита мирного населения Украины и Донбасса, которое подвергается систематическому террору со стороны киевского режима."Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат — просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют: если служить не будешь — твою семью кончат", — заявил сражающийся на Угледарском направлении собеседник агентства, уточнив, что опирается на рассказы мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816950719.html
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"Служить не будешь – твою семью кончим" – боец ВС РФ о насильной мобилизации Украиной своих граждан
Мирное население освобождённых территорий рассказывает, что Украина насильно мобилизует граждан, угрожая их семьям, рассказал РИА Новости боец с позывным "Пианист".
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РИА Новости
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в мире, украина, киев, россия, донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Донбасс, Вооруженные силы РФ
13:57 18.09.2022 (обновлено: 22:19 18.09.2022)
 
Киев мобилизует людей, угрожая их семьям, заявил российский военнослужащий

Российский военный: мирные жители рассказывают, что Киев мобилизует их, угрожая семьям

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ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Мирные жители освобожденных территорий рассказывают, что киевские власти насильно мобилизуют граждан, угрожая их семьям, сообщил РИА Новости боец одного из подразделений ВС России с позывным Пианист.
Он рассказал агентству, что основной мотивацией находиться в зоне боевых действий для него является защита мирного населения Украины и Донбасса, которое подвергается систематическому террору со стороны киевского режима.
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"Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат — просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют: если служить не будешь — твою семью кончат", — заявил сражающийся на Угледарском направлении собеседник агентства, уточнив, что опирается на рассказы мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Военнослужащий Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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