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ВКС нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе - РИА Новости, 18.09.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220918/udar-1817732165.html
ВКС нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе
ВКС нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе - РИА Новости, 18.09.2022
ВКС нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе
ВКС России нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в провинции Идлиб, ликвидированы 45 боевиков, в том числе полевые командиры, уничтожено вооружение,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T22:08
2022-09-18T22:08
война в сирии
в мире
россия
идлиб (мухафаза)
сирия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в провинции Идлиб, ликвидированы 45 боевиков, в том числе полевые командиры, уничтожено вооружение, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."Семнадцатого сентября ВКС России нанесли групповой авиационный удар по базе террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* в районе населенного пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб. В результате удара уничтожены склад с вооружением, два склада материальных средств, ликвидированы более 45 боевиков, среди них полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджана ад-Дири", - говорится в сообщении.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), сирия, войска воздушно-космической обороны
Война в Сирии, В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Сирия, Войска воздушно-космической обороны
22:08 18.09.2022
 
ВКС нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе

ВКС нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе, ликвидированы 45 боевиков

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ ВКС России
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ ВКС России - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в провинции Идлиб, ликвидированы 45 боевиков, в том числе полевые командиры, уничтожено вооружение, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"Семнадцатого сентября ВКС России нанесли групповой авиационный удар по базе террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* в районе населенного пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб. В результате удара уничтожены склад с вооружением, два склада материальных средств, ликвидированы более 45 боевиков, среди них полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджана ад-Дири", - говорится в сообщении.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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