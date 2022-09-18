https://ria.ru/20220918/udar-1817732165.html

ВКС нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе

ВКС нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе - РИА Новости, 18.09.2022

ВКС нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в Идлибе

ВКС России нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в провинции Идлиб, ликвидированы 45 боевиков, в том числе полевые командиры, уничтожено вооружение,... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T22:08

2022-09-18T22:08

2022-09-18T22:08

война в сирии

в мире

россия

идлиб (мухафаза)

сирия

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудар по базе "Джебхат ан-Нусры"* в провинции Идлиб, ликвидированы 45 боевиков, в том числе полевые командиры, уничтожено вооружение, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров."Семнадцатого сентября ВКС России нанесли групповой авиационный удар по базе террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* в районе населенного пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб. В результате удара уничтожены склад с вооружением, два склада материальных средств, ликвидированы более 45 боевиков, среди них полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджана ад-Дири", - говорится в сообщении.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220908/suverenitet-1815265093.html

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в мире, россия, идлиб (мухафаза), сирия, войска воздушно-космической обороны