https://ria.ru/20220918/ucheniya-1817737112.html

Российские военные сбили более 30 беспилотников на учениях в Абхазии

Российские военные сбили более 30 беспилотников на учениях в Абхазии - РИА Новости, 18.09.2022

Российские военные сбили более 30 беспилотников на учениях в Абхазии

Российские военные в ходе учений в горах Абхазии сбили более 30 беспилотников, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T23:05

2022-09-18T23:05

2022-09-18T23:05

безопасность

абхазия

южный военный округ

министерство обороны рф (минобороны рф)

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СУХУМ, 18 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе учений в горах Абхазии сбили более 30 беспилотников, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).В учениях были задействованы зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла"."Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы Южного военного округа Абхазии в ходе тренировки по управлению огнем средств противовоздушной обороны поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника", - говорится в сообщении.Расчеты ПВО соединения отработали задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей на высотах до 2 тысяч метров, летящих со средней скоростью 200 километров в час."Для имитации беспилотников условного противника военнослужащие задействовали летательные аппараты "Орлан", "Застава" и "Гранат". Также были выполнены задачи по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое", - уточнили в ЮВО.

https://ria.ru/20220916/germaniya-1817380677.html

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безопасность, абхазия, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф)