https://ria.ru/20220918/ucheniya-1817737112.html
Российские военные сбили более 30 беспилотников на учениях в Абхазии
Российские военные сбили более 30 беспилотников на учениях в Абхазии - РИА Новости, 18.09.2022
Российские военные сбили более 30 беспилотников на учениях в Абхазии
Российские военные в ходе учений в горах Абхазии сбили более 30 беспилотников, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T23:05
2022-09-18T23:05
2022-09-18T23:05
безопасность
абхазия
южный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
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СУХУМ, 18 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе учений в горах Абхазии сбили более 30 беспилотников, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).В учениях были задействованы зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла"."Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы Южного военного округа Абхазии в ходе тренировки по управлению огнем средств противовоздушной обороны поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника", - говорится в сообщении.Расчеты ПВО соединения отработали задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей на высотах до 2 тысяч метров, летящих со средней скоростью 200 километров в час."Для имитации беспилотников условного противника военнослужащие задействовали летательные аппараты "Орлан", "Застава" и "Гранат". Также были выполнены задачи по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое", - уточнили в ЮВО.
https://ria.ru/20220916/germaniya-1817380677.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, абхазия, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Абхазия, Южный военный округ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные сбили более 30 беспилотников на учениях в Абхазии
Российские военные в ходе учений в горах Абхазии сбили более 30 беспилотников
СУХУМ, 18 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе учений в горах Абхазии сбили более 30 беспилотников, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
В учениях были задействованы зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла".
"Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы Южного военного округа Абхазии в ходе тренировки по управлению огнем средств противовоздушной обороны поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника", - говорится в сообщении.
Расчеты ПВО соединения отработали задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей на высотах до 2 тысяч метров, летящих со средней скоростью 200 километров в час.
"Для имитации беспилотников условного противника военнослужащие задействовали летательные аппараты "Орлан", "Застава" и "Гранат". Также были выполнены задачи по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое", - уточнили в ЮВО.