Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сбили более 30 беспилотников на учениях в Абхазии - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/ucheniya-1817737112.html
Российские военные сбили более 30 беспилотников на учениях в Абхазии
Российские военные сбили более 30 беспилотников на учениях в Абхазии - РИА Новости, 18.09.2022
Российские военные сбили более 30 беспилотников на учениях в Абхазии
Российские военные в ходе учений в горах Абхазии сбили более 30 беспилотников, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T23:05
2022-09-18T23:05
безопасность
абхазия
южный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813483074_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_77c67ba8190ac09aab3d1c3b134be0a0.jpg
СУХУМ, 18 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе учений в горах Абхазии сбили более 30 беспилотников, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).В учениях были задействованы зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла"."Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы Южного военного округа Абхазии в ходе тренировки по управлению огнем средств противовоздушной обороны поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника", - говорится в сообщении.Расчеты ПВО соединения отработали задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей на высотах до 2 тысяч метров, летящих со средней скоростью 200 километров в час."Для имитации беспилотников условного противника военнослужащие задействовали летательные аппараты "Орлан", "Застава" и "Гранат". Также были выполнены задачи по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое", - уточнили в ЮВО.
https://ria.ru/20220916/germaniya-1817380677.html
https://ria.ru/20220916/bpla-1817468462.html
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813483074_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69852dacfac0672a7c984789de9f735e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, абхазия, южный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Абхазия, Южный военный округ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
23:05 18.09.2022
 
Российские военные сбили более 30 беспилотников на учениях в Абхазии

Российские военные в ходе учений в горах Абхазии сбили более 30 беспилотников

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкОткрытие международных учений "Восток-2022" в Приморском крае
Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Открытие международных учений "Восток-2022" в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 18 сен - РИА Новости. Российские военные в ходе учений в горах Абхазии сбили более 30 беспилотников, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).
В учениях были задействованы зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ", "Стрела-10" и переносные ЗРК "Игла".
"Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы Южного военного округа Абхазии в ходе тренировки по управлению огнем средств противовоздушной обороны поразили свыше 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов условного противника", - говорится в сообщении.
Расчеты ПВО соединения отработали задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей на высотах до 2 тысяч метров, летящих со средней скоростью 200 километров в час.
"Для имитации беспилотников условного противника военнослужащие задействовали летательные аппараты "Орлан", "Застава" и "Гранат". Также были выполнены задачи по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое", - уточнили в ЮВО.

Читайте также:

 
БезопасностьАбхазияЮжный военный округМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала