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Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка - РИА Новости, 18.09.2022
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Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка
Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка - РИА Новости, 18.09.2022
Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка
Житель села Красный Яр в Приангарье убил полуторагодовалого ребенка ударом об стену, он задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:42
2022-09-18T14:42
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
куйтунский район
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ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Житель села Красный Яр в Приангарье убил полуторагодовалого ребенка ударом об стену, он задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.СК в Приангарье расследует уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Его фигурантом стал 22-летний житель села Красный Яр Куйтунского района."По версии следствия, 16 сентября молодой человек причинил телесные повреждения своему полуторагодовалому пасынку, несколько раз ударив его о стену. Смерть малолетнего ребенка наступила на месте преступления. Подозреваемый задержан", - сообщил собеседник агентства.По данным полиции, первоначально мать ребенка пояснила, что мальчик учился ходить, упал и ударился головой. В дальнейшем сотрудники полиции выяснили, что отчим, оставшись дома с малышом, не смог успокоить его и несколько раз ударил об стену. Сожительнице мужчина соврал, что ребенок упал сам.На допросе подозреваемый, который стоит на учете у психиатра, подробно рассказал о случившемся. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.
https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815399144.html
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), куйтунский район
Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Куйтунский район
14:42 18.09.2022
 
Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка

СК заподозрил жителя села Красный Яр в Приангарье в убийстве полуторагодовалого пасынка

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Житель села Красный Яр в Приангарье убил полуторагодовалого ребенка ударом об стену, он задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
СК в Приангарье расследует уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Его фигурантом стал 22-летний житель села Красный Яр Куйтунского района.
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"По версии следствия, 16 сентября молодой человек причинил телесные повреждения своему полуторагодовалому пасынку, несколько раз ударив его о стену. Смерть малолетнего ребенка наступила на месте преступления. Подозреваемый задержан", - сообщил собеседник агентства.
По данным полиции, первоначально мать ребенка пояснила, что мальчик учился ходить, упал и ударился головой. В дальнейшем сотрудники полиции выяснили, что отчим, оставшись дома с малышом, не смог успокоить его и несколько раз ударил об стену. Сожительнице мужчина соврал, что ребенок упал сам.
На допросе подозреваемый, который стоит на учете у психиатра, подробно рассказал о случившемся. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.
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