https://ria.ru/20220918/ubiystvo-1817667965.html
Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка
Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка - РИА Новости, 18.09.2022
Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка
Житель села Красный Яр в Приангарье убил полуторагодовалого ребенка ударом об стену, он задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:42
2022-09-18T14:42
2022-09-18T14:42
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
куйтунский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Житель села Красный Яр в Приангарье убил полуторагодовалого ребенка ударом об стену, он задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.СК в Приангарье расследует уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Его фигурантом стал 22-летний житель села Красный Яр Куйтунского района."По версии следствия, 16 сентября молодой человек причинил телесные повреждения своему полуторагодовалому пасынку, несколько раз ударив его о стену. Смерть малолетнего ребенка наступила на месте преступления. Подозреваемый задержан", - сообщил собеседник агентства.По данным полиции, первоначально мать ребенка пояснила, что мальчик учился ходить, упал и ударился головой. В дальнейшем сотрудники полиции выяснили, что отчим, оставшись дома с малышом, не смог успокоить его и несколько раз ударил об стену. Сожительнице мужчина соврал, что ребенок упал сам.На допросе подозреваемый, который стоит на учете у психиатра, подробно рассказал о случившемся. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.
https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815399144.html
https://ria.ru/20220614/prigovor-1795122129.html
иркутская область
куйтунский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), куйтунский район
Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Куйтунский район
Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка
СК заподозрил жителя села Красный Яр в Приангарье в убийстве полуторагодовалого пасынка
ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости.
Житель села Красный Яр в Приангарье убил полуторагодовалого ребенка ударом об стену, он задержан, сообщает
СУСК РФ по Иркутской области.
СК в Приангарье расследует уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Его фигурантом стал 22-летний житель села Красный Яр Куйтунского района
.
"По версии следствия, 16 сентября молодой человек причинил телесные повреждения своему полуторагодовалому пасынку, несколько раз ударив его о стену. Смерть малолетнего ребенка наступила на месте преступления. Подозреваемый задержан", - сообщил собеседник агентства.
По данным полиции, первоначально мать ребенка пояснила, что мальчик учился ходить, упал и ударился головой. В дальнейшем сотрудники полиции выяснили, что отчим, оставшись дома с малышом, не смог успокоить его и несколько раз ударил об стену. Сожительнице мужчина соврал, что ребенок упал сам.
На допросе подозреваемый, который стоит на учете у психиатра, подробно рассказал о случившемся. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.