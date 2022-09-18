https://ria.ru/20220918/ubiystvo-1817667965.html

Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка

Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка - РИА Новости, 18.09.2022

Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка

Житель села Красный Яр в Приангарье убил полуторагодовалого ребенка ударом об стену, он задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:42

2022-09-18T14:42

2022-09-18T14:42

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

куйтунский район

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ИРКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Житель села Красный Яр в Приангарье убил полуторагодовалого ребенка ударом об стену, он задержан, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.СК в Приангарье расследует уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Его фигурантом стал 22-летний житель села Красный Яр Куйтунского района."По версии следствия, 16 сентября молодой человек причинил телесные повреждения своему полуторагодовалому пасынку, несколько раз ударив его о стену. Смерть малолетнего ребенка наступила на месте преступления. Подозреваемый задержан", - сообщил собеседник агентства.По данным полиции, первоначально мать ребенка пояснила, что мальчик учился ходить, упал и ударился головой. В дальнейшем сотрудники полиции выяснили, что отчим, оставшись дома с малышом, не смог успокоить его и несколько раз ударил об стену. Сожительнице мужчина соврал, что ребенок упал сам.На допросе подозреваемый, который стоит на учете у психиатра, подробно рассказал о случившемся. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Ход расследования находится на контроле у прокуратуры.

https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815399144.html

https://ria.ru/20220614/prigovor-1795122129.html

иркутская область

куйтунский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), куйтунский район