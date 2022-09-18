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"Гроза танков". Что Берлин хочет передать Киеву

"Гроза танков". Что Берлин хочет передать Киеву - РИА Новости, 18.09.2022

"Гроза танков". Что Берлин хочет передать Киеву

Германия даст Киеву еще больше оружия. По данным СМИ, речь идет о тяжелой бронетехнике. На правительство Олафа Шольца в этом вопросе давит Вашингтон. О том, что РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T08:00

2022-09-18T08:00

2022-09-18T09:27

специальная военная операция на украине

безопасность

олаф шольц

анналена бербок

алексей леонков

германия

берлин (город)

украина

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Германия даст Киеву еще больше оружия. По данным СМИ, речь идет о тяжелой бронетехнике. На правительство Олафа Шольца в этом вопросе давит Вашингтон. О том, что пообещали Украине, — в материале РИА Новости.Давление на канцлераВоодушевленные успехами украинского контрнаступления в Харьковской области, власти стран НАТО обещают нарастить военную помощь. Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала правительство и союзников по альянсу предоставить Киеву танки и тяжелую бронетехнику. По ее словам, тянуть с этим нельзя, так как "Украина находится в переломном моменте военной кампании".Впрочем, та же Бербок еще в конце августа жаловалась на скудные запасы боевой техники в самом бундесвере. По ряду типов вооружений, отправляемых на Украину, говорила она, — дефицит. Да и в целом Берлин не горел желанием помогать Киеву. Немецкие журналисты писали, что украинские власти с июня неоднократно просили правительство ФРГ добавить оружия, но безуспешно.Теперь все иначе. Немецкая газета Bild, сообщает, что большая часть членов правительства выступает за передачу украинским союзникам дополнительных вооружений, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. К этому кабинет Олафа Шольца активно подталкивают из-за океана. Госдеп США отправил МИД ФРГ послание, в котором говорится, что Вашингтон "приветствовал бы такие поставки".Но решение пока не приняли. Издание Politico со ссылкой на собственные источники пишет, что Шольц во время недавнего разговора пожаловался Путину на давление Вашингтона.Впрочем, аналитики сомневаются, что Германия предоставит современные образцы."В Берлине умеют считать деньги и понимают, что вся эта ситуация для них крайне невыгодна, — рассуждает военный эксперт Алексей Леонков. — То, чем они могли поделиться без ущерба для себя, — уже на Украине. А оборонные заказы, которые готов щедро профинансировать канцлер, нужны прежде всего самим. Новую технику, сошедшую с конвейера, никто не даст. Своя рубаха ближе к телу".Танки с крестамиС другой стороны, не исключено, что союзники дожмут Шольца. Что же Германия может передать Украине? Во-первых, основные боевые танки Leopard 1. В Берлине еще несколько месяцев назад обещали отправить около сотни этих машин, но до сих пор этого не сделали.Это первые кандидаты в подарок ВСУ, так как висят мертвым грузом на военном бюджете Германии. "Леопардов" окончательно сняли с вооружения в 2010-м, их хранение влетает в копеечку.Танки считаются устаревшими. Бронепробиваемости их 105-миллиметровых орудий не хватает для эффективной борьбы с современными вариантами Т-72, Т-80 и Т-90. Но машины модификации A5 оснащены достаточно хорошей системой управления огнем, а также приборами ночного видения и тепловизорами. Они вполне могут пригодиться ВСУ при ведении боя из засад. Танками этого образца по-прежнему вооружены более десятка государств.Основные боевые танки Leopard 2 — довольно современные и очень опасные. У последней модификации A7 прекрасное бронирование, эффективная система управления огнем, дальнобойные прицелы, хорошие ходовые качества. Однако в танковом парке ФРГ всего 225 вторых "Леопардов", из них A7 — меньше 20.Если Берлин решится отправить тяжелую бронетехнику на Украину, то наверняка остановится на модификации A4. На армейских складах около 80 машин этого типа. Это самый распространенный в мире вариант "Леопарда-2".Принятый на вооружение в середине 1980-х танк предназначался для борьбы с советскими Т-64, Т-72 и Т-80. Это по-прежнему грозный противник на поле боя.Прикрыть пехотуВ пакет помощи может войти и бронетехника для пехоты. В арсенале бундесвера около 380 БМП Marder, стоящих на вооружении с 1970-го. Постепенно их вытесняет новая Puma.Marder — одна из самых удачных машин западной конструкторской школы второй половины XX века. На момент принятия на вооружение БМП превосходила по уровню защиты конкурентов из других стран НАТО. Главная особенность — высокая скорость. Это позволяет действовать совместно с танками в составе ударной группы. Вооружение "Мардера", впрочем, достаточно скромное: 20-миллиметровая автоматическая пушка, два 7,62-миллиметровых пулемета и ПТРК "Милан".Для транспортировки пехоты вдали от боев есть бронетранспортеры Fuchs, состоящие на службе с 1979-го. У бундесвера около 360 машин этого типа в различных модификациях. Активно применялись в Афганистане и зарекомендовали себя как надежная и неприхотливая техника. БТР берет на борт десять десантников, запас хода по шоссе — до 800 километров.Пока неясно, появятся ли "Фуксы" вместе с другой тяжелой техникой в степях Донбасса. Вполне возможно, что немцы ограничатся обещаниями, за что Берлин не раз критиковали как в Киеве, так и в Вашингтоне.

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