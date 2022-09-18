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Австралия отказалась запрещать въезд российским туристам - РИА Новости, 18.09.2022
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Туризм
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Австралия отказалась запрещать въезд российским туристам
Австралия отказалась запрещать въезд российским туристам - РИА Новости, 18.09.2022
Австралия отказалась запрещать въезд российским туристам
Канберра не станет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T04:33
2022-09-18T04:42
туризм
австралия
россия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Канберра не станет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC.Еврокомиссия с 12 сентября приостановила соглашение об упрощении визового режима с Россией. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не станут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
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австралия, россия
Туризм, Австралия, Россия
04:33 18.09.2022 (обновлено: 04:42 18.09.2022)
 
Австралия отказалась запрещать въезд российским туристам

Министр обороны Марлес: Австралия не стаент запрещать въезд российским туристам

© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Вид на Сидней, Австралия . Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Канберра не станет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC.

"У нас есть целый ряд санкций, и они направлены на российское правительство... они не направлены на самих россиян. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент", — сообщил Марлес.

Еврокомиссия с 12 сентября приостановила соглашение об упрощении визового режима с Россией. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не станут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.
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