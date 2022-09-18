https://ria.ru/20220918/turizm-1817618354.html

Австралия отказалась запрещать въезд российским туристам

Австралия отказалась запрещать въезд российским туристам - РИА Новости, 18.09.2022

Австралия отказалась запрещать въезд российским туристам

Канберра не станет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T04:33

2022-09-18T04:33

2022-09-18T04:42

туризм

австралия

россия

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Канберра не станет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес в интервью телеканалу ABC.Еврокомиссия с 12 сентября приостановила соглашение об упрощении визового режима с Россией. Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились с 19 сентября вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша и страны Балтии не станут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.

https://ria.ru/20220912/shengen-1816246218.html

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австралия, россия