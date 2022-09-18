Рейтинг@Mail.ru
В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220918/tsirk-1817720408.html
В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления
В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления - РИА Новости, 18.09.2022
В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления
В Омске гимнастка Цирка Филатовых упала с высоты во время выступления, рассказали РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T20:42
2022-09-18T22:30
омск
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
ОМСК, 18 сен — РИА Новости. В Омске гимнастка Цирка Филатовых упала с высоты во время выступления, рассказали РИА Новости в учреждении.Происшествие попало на видео, которое зрители распространили в социальных сетях.Представление из-за инцидента прекращать не стали.Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, пострадавшую увезли в больницу на рентген, ее жизни ничего не угрожает, вскоре она сможет продолжить выступления.
https://ria.ru/20211225/padenie-1765479504.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омск, происшествия, россия
Омск, Происшествия, Россия
20:42 18.09.2022 (обновлено: 22:30 18.09.2022)
 
В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления

В Омске гимнастка Цирка Филатовых упала с высоты в во время выступления

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 18 сен — РИА Новости. В Омске гимнастка Цирка Филатовых упала с высоты во время выступления, рассказали РИА Новости в учреждении.
Происшествие попало на видео, которое зрители распространили в социальных сетях.
"Да, действительно, произошло падение. Иногда такое бывает, это издержки профессии. Риск — часть их работы. Артисты это понимают", — пояснили в цирке, добавив, что артистка самостоятельно смогла дойти до машины скорой помощи.
Представление из-за инцидента прекращать не стали.
Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, пострадавшую увезли в больницу на рентген, ее жизни ничего не угрожает, вскоре она сможет продолжить выступления.

Читайте также:

 
ОмскПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала