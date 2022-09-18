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В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления
В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления - РИА Новости, 18.09.2022
В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления
В Омске гимнастка Цирка Филатовых упала с высоты во время выступления, рассказали РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T20:42
2022-09-18T20:42
2022-09-18T22:30
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россия
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ОМСК, 18 сен — РИА Новости. В Омске гимнастка Цирка Филатовых упала с высоты во время выступления, рассказали РИА Новости в учреждении.Происшествие попало на видео, которое зрители распространили в социальных сетях.Представление из-за инцидента прекращать не стали.Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, пострадавшую увезли в больницу на рентген, ее жизни ничего не угрожает, вскоре она сможет продолжить выступления.
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омск, происшествия, россия
Омск, Происшествия, Россия
20:42 18.09.2022 (обновлено: 22:30 18.09.2022)
В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления
В Омске гимнастка Цирка Филатовых упала с высоты в во время выступления
ОМСК, 18 сен — РИА Новости. В Омске гимнастка Цирка Филатовых упала с высоты во время выступления, рассказали РИА Новости в учреждении.
Происшествие попало на видео, которое зрители распространили в социальных сетях.
"Да, действительно, произошло падение. Иногда такое бывает, это издержки профессии. Риск — часть их работы. Артисты это понимают", — пояснили в цирке, добавив, что артистка самостоятельно смогла дойти до машины скорой помощи.
Представление из-за инцидента прекращать не стали.
Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, пострадавшую увезли в больницу на рентген, ее жизни ничего не угрожает, вскоре она сможет продолжить выступления.