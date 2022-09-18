https://ria.ru/20220918/tsirk-1817720408.html

В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления

В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления - РИА Новости, 18.09.2022

В Омске гимнастка упала с высоты в цирке во время выступления

В Омске гимнастка Цирка Филатовых упала с высоты во время выступления, рассказали РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T20:42

2022-09-18T20:42

2022-09-18T22:30

омск

происшествия

россия

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ОМСК, 18 сен — РИА Новости. В Омске гимнастка Цирка Филатовых упала с высоты во время выступления, рассказали РИА Новости в учреждении.Происшествие попало на видео, которое зрители распространили в социальных сетях.Представление из-за инцидента прекращать не стали.Как сообщили в пресс-службе областного Минздрава, пострадавшую увезли в больницу на рентген, ее жизни ничего не угрожает, вскоре она сможет продолжить выступления.

https://ria.ru/20211225/padenie-1765479504.html

омск

россия

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2022

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омск, происшествия, россия