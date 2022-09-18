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На Байконуре установили ракету с кораблем "Циолковский" - РИА Новости, 18.09.2022
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На Байконуре установили ракету с кораблем "Циолковский"
На Байконуре установили ракету с кораблем "Циолковский" - РИА Новости, 18.09.2022
На Байконуре установили ракету с кораблем "Циолковский"
Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22", на котором россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с американцем Фрэнком Рубио полетят на МКС, вывезли из... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T07:16
2022-09-18T09:46
хочу стать космонавтом
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роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 18 сен — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22", на котором россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с американцем Фрэнком Рубио полетят на МКС, вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на Байконуре, передает корреспондент РИА Новости.Заправить ракету должны за несколько часов до старта, а сам пуск намечен на 16:54 мск 21 сентября. До Международной космической станции экипаж доберется чуть более чем за три часа. Общая продолжительность миссии, как ожидается, составит 188 суток — возвращение запланировано на 28 марта 2023 года.Через несколько дней после стыковки "Союза МС-22" со станцией на Землю вернется экипаж предыдущего корабля "Союз МС-21" — россияне Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, работающие на МКС с 18 марта.Нынешний пуск станет первым в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов. Кроме того, 3 октября к МКС отправится американский корабль Crew Dragon. Его экипаж составят астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японец Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей в 2023 и 2024 годах."Союз МС-22" получил имя собственное "К. Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Хочу стать космонавтом, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
07:16 18.09.2022 (обновлено: 09:46 18.09.2022)
 
На Байконуре установили ракету с кораблем "Циолковский"

На стартовом столе на Байконуре установили ракету с кораблем "Циолковский"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкУстановка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" "К. Э. Циолковский" на стартовый стол на космодроме "Байконур"
Установка ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-22 К. Э. Циолковский на стартовый стол на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 18 сен — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-22", на котором россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с американцем Фрэнком Рубио полетят на МКС, вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на Байконуре, передает корреспондент РИА Новости.
Заправить ракету должны за несколько часов до старта, а сам пуск намечен на 16:54 мск 21 сентября. До Международной космической станции экипаж доберется чуть более чем за три часа. Общая продолжительность миссии, как ожидается, составит 188 суток — возвращение запланировано на 28 марта 2023 года.
Через несколько дней после стыковки "Союза МС-22" со станцией на Землю вернется экипаж предыдущего корабля "Союз МС-21" — россияне Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, работающие на МКС с 18 марта.
Нынешний пуск станет первым в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов. Кроме того, 3 октября к МКС отправится американский корабль Crew Dragon. Его экипаж составят астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японец Коити Ваката и россиянка Анна Кикина. Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей в 2023 и 2024 годах.
"Союз МС-22" получил имя собственное "К. Э. Циолковский" в честь легендарного русского и советского мыслителя и ученого, пионера космонавтики, 165-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

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