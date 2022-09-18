06:55 18.09.2022 (обновлено: 09:45 18.09.2022)
В Венгрии объяснили, почему правда на стороне России
Politico сообщила об усталости венгров от западных ценностей и о вере в правоту России
Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Многие жители Венгрии считают, что в вопросе культурных ценностей правда на стороне России, заявил Politico венгерский писатель Аттила Демко.
Издание отметило растущий разрыв между Будапештом и Западом, который пытается навязать стране прогрессивные ценности.
"После 12 лет давления со стороны ЕС и Запада многие венгры ловят себя на мысли, что если Запад плохой, то в том, что делает Россия, должна быть правда", — цитирует Демко Politico.
Автор публикации обратил внимание на рост привлекательности традиционных ценностей в Венгрии, чему способствует политика премьер-министра Виктора Орбана.
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"Учитывая, что Орбан представляет западный прогрессивизм опасным для венгров, неудивительно, что более традиционные российские культурные ценности становятся привлекательными", — говорится в статье.
Ранее Европарламент утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в стране основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев" и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений.
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