https://ria.ru/20220918/tsennosti-1817619802.html

В Венгрии объяснили, почему правда на стороне России

В Венгрии объяснили, почему правда на стороне России - РИА Новости, 18.09.2022

В Венгрии объяснили, почему правда на стороне России

Многие жители Венгрии считают, что в вопросе культурных ценностей правда на стороне России, заявил Politico венгерский писатель Аттила Демко. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T06:55

2022-09-18T06:55

2022-09-18T09:45

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Многие жители Венгрии считают, что в вопросе культурных ценностей правда на стороне России, заявил Politico венгерский писатель Аттила Демко.Издание отметило растущий разрыв между Будапештом и Западом, который пытается навязать стране прогрессивные ценности.Автор публикации обратил внимание на рост привлекательности традиционных ценностей в Венгрии, чему способствует политика премьер-министра Виктора Орбана."Учитывая, что Орбан представляет западный прогрессивизм опасным для венгров, неудивительно, что более традиционные российские культурные ценности становятся привлекательными", — говорится в статье.Ранее Европарламент утвердил доклад с призывом к Совету ЕС признать риск серьезных нарушений Венгрией основных ценностей, на которых основан Евросоюз. Депутаты отметили, что в стране основные проблемы связаны с "функционированием конституционной и избирательной системы, независимостью судебной власти, коррупцией, защитой персональных данных, свободой СМИ, свободой религии, защитой прав меньшинств, включая ЛГБТ и нацменьшинства, правами мигрантов и беженцев" и предложили Еврокомиссии отказаться от выплат Венгрии из общеевропейского бюджета в рамках плана по восстановлению экономики до устранения всех нарушений.

https://ria.ru/20220728/orban-1805680355.html

https://ria.ru/20220916/vengriya-1817285598.html

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в мире, виктор орбан, венгрия, россия, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, будапешт