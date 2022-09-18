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Трюдо в воскресенье встретится с премьером Украины Шмыгалем
Трюдо в воскресенье встретится с премьером Украины Шмыгалем - РИА Новости, 18.09.2022
Трюдо в воскресенье встретится с премьером Украины Шмыгалем
Премьер Канады Джастин Трюдо в воскресенье проведет в Лондоне встречу с украинским премьером Денисом Шмыгалем, говорится в опубликованном расписании главы... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T18:00
2022-09-18T18:00
2022-09-18T18:02
в мире
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо в воскресенье проведет в Лондоне встречу с украинским премьером Денисом Шмыгалем, говорится в опубликованном расписании главы канадского правительства."Премьер-министр (Канады) встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Встреча пройдет в закрытом от СМИ формате", - сказано в заявлении.Согласно расписанию, переговоры обоих политиков станут заключительными в планах Трюдо на воскресенье. До этого запланирована встреча с австралийским премьером Энтони Албанизом, главой кабинета министров Великобритании Лиз Трасс и прием у британского короля Карла III.Трюдо прибыл в Лондон для участия в похоронах Елизаветы II. Церемония публичного прощания с королевой началась 14 сентября в 17.00 (19.00 мск) и будет длиться до 6.30 (8.30 мск) 19 сентября. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
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в мире, джастин трюдо, канада, украина, денис шмыгаль, лондон, елизавета ii
В мире, Джастин Трюдо, Канада, Украина, Денис Шмыгаль, Лондон, Елизавета II
18:00 18.09.2022 (обновлено: 18:02 18.09.2022)
Трюдо в воскресенье встретится с премьером Украины Шмыгалем
Премьер Канады Трюдо в воскресенье встретится с премьером Украины Шмыгалем в Лондоне