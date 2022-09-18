https://ria.ru/20220918/tryudo-1817699007.html

Трюдо в воскресенье встретится с премьером Украины Шмыгалем

Трюдо в воскресенье встретится с премьером Украины Шмыгалем - РИА Новости, 18.09.2022

Трюдо в воскресенье встретится с премьером Украины Шмыгалем

Премьер Канады Джастин Трюдо в воскресенье проведет в Лондоне встречу с украинским премьером Денисом Шмыгалем, говорится в опубликованном расписании главы... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T18:00

2022-09-18T18:00

2022-09-18T18:02

в мире

джастин трюдо

канада

украина

денис шмыгаль

лондон

елизавета ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155888/13/1558881379_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_365cb3ca28740fc7528e3e74dd709051.jpg

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо в воскресенье проведет в Лондоне встречу с украинским премьером Денисом Шмыгалем, говорится в опубликованном расписании главы канадского правительства."Премьер-министр (Канады) встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Встреча пройдет в закрытом от СМИ формате", - сказано в заявлении.Согласно расписанию, переговоры обоих политиков станут заключительными в планах Трюдо на воскресенье. До этого запланирована встреча с австралийским премьером Энтони Албанизом, главой кабинета министров Великобритании Лиз Трасс и прием у британского короля Карла III.Трюдо прибыл в Лондон для участия в похоронах Елизаветы II. Церемония публичного прощания с королевой началась 14 сентября в 17.00 (19.00 мск) и будет длиться до 6.30 (8.30 мск) 19 сентября. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).

https://ria.ru/20220822/zavisimost-1811403119.html

канада

украина

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джастин трюдо, канада, украина, денис шмыгаль, лондон, елизавета ii