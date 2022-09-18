https://ria.ru/20220918/trevoga-1817682333.html

В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны ВСУ

В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022

В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны ВСУ

Украинские войска четвертый раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, объявлена воздушная тревога, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T16:28

2022-09-18T16:28

2022-09-18T16:38

в мире

херсонская область

новая каховка

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ХЕРСОН, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска четвертый раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, объявлена воздушная тревога, сообщает администрация города."16.15. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвертая", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации Новой Каховки.Через несколько минут после объявления воздушной тревоги ПВО отработала по воздушным целям."В Новой Каховке работает ПВО", - сообщила администрация города.

https://ria.ru/20220918/obstrel-1817671522.html

херсонская область

новая каховка

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Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , новая каховка