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В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
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В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны ВСУ
В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны ВСУ
Украинские войска четвертый раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, объявлена воздушная тревога, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T16:28
2022-09-18T16:38
в мире
херсонская область
новая каховка
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ХЕРСОН, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска четвертый раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, объявлена воздушная тревога, сообщает администрация города."16.15. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвертая", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации Новой Каховки.Через несколько минут после объявления воздушной тревоги ПВО отработала по воздушным целям."В Новой Каховке работает ПВО", - сообщила администрация города.
https://ria.ru/20220918/obstrel-1817671522.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , новая каховка
В мире, Херсонская область , Новая Каховка
16:28 18.09.2022 (обновлено: 16:38 18.09.2022)
 
В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны ВСУ

Украинские войска четвертый раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда
Осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска четвертый раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, объявлена воздушная тревога, сообщает администрация города.
"16.15. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвертая", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации Новой Каховки.
Через несколько минут после объявления воздушной тревоги ПВО отработала по воздушным целям.
"В Новой Каховке работает ПВО", - сообщила администрация города.
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В миреХерсонская областьНовая Каховка
 
 
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