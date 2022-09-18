https://ria.ru/20220918/trevoga-1817682333.html
В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны ВСУ
В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны ВСУ
Украинские войска четвертый раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, объявлена воздушная тревога, сообщает администрация города. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T16:28
2022-09-18T16:28
2022-09-18T16:38
в мире
херсонская область
новая каховка
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ХЕРСОН, 18 сен – РИА Новости. Украинские войска четвертый раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области, объявлена воздушная тревога, сообщает администрация города."16.15. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвертая", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации Новой Каховки.Через несколько минут после объявления воздушной тревоги ПВО отработала по воздушным целям."В Новой Каховке работает ПВО", - сообщила администрация города.
https://ria.ru/20220918/obstrel-1817671522.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , новая каховка
В мире, Херсонская область , Новая Каховка
16:28 18.09.2022 (обновлено: 16:38 18.09.2022)
В Новой Каховке объявили воздушную тревогу из-за обстрела со стороны ВСУ
Украинские войска четвертый раз за день обстреливают Новую Каховку в Херсонской области