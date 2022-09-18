15:59 18.09.2022 (обновлено: 16:43 18.09.2022)
Минобороны Германии отказалось выполнить требование Украины
Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: Германия не будет единолично поставлять танки Украине
© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerНемецкий основной боевой танк Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Немецкий основной боевой танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Германия не планирует в одиночку отправлять Украине танки западного образца, заявила в интервью Funke министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
"Мы не хотим, чтобы Германия действовала в одиночку, и мы всегда будем принимать такие решения в консультации с нашими партнерами", — пояснила она, комментируя требования Украины о поставках боевых танков западного образца, таких как Leopard 2, ее слова приводит n-tv.
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Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, но Берлин не спешит ими делиться. При этом канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять киевским властям танки, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации.
На этой неделе сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл также рассказал, что западные союзники договорились, что ни одна страна не будет поставлять основные боевые танки западного образца Украине.
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Кроме того, в начале сентября Ламбрехт сообщила, что у бундесвера истощились запасы оружия для отправки на Украину. Об этом также заявляла министр иностранных дел Анналена Бербок, подчеркнув, что сейчас военная помощь киевским властям идет "по тонкой грани". При этом Киев по-прежнему продолжает требовать больше оружия.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западным оружием для Киева станут законной целью для ВКС. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.