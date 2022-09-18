https://ria.ru/20220918/trebovanie-1817677268.html

Минобороны Германии отказалось выполнить требование Украины

Минобороны Германии отказалось выполнить требование Украины - РИА Новости, 18.09.2022

Минобороны Германии отказалось выполнить требование Украины

Германия не планирует в одиночку отправлять Украине танки западного образца, заявила в интервью Funke министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T15:59

2022-09-18T15:59

2022-09-18T16:43

в мире

украина

германия

минобороны германии

войска воздушно-космической обороны

анналена бербок

кристина ламбрехт

сергей лавров

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Германия не планирует в одиночку отправлять Украине танки западного образца, заявила в интервью Funke министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт."Мы не хотим, чтобы Германия действовала в одиночку, и мы всегда будем принимать такие решения в консультации с нашими партнерами", — пояснила она, комментируя требования Украины о поставках боевых танков западного образца, таких как Leopard 2, ее слова приводит n-tv.Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, но Берлин не спешит ими делиться. При этом канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять киевским властям танки, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации. На этой неделе сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл также рассказал, что западные союзники договорились, что ни одна страна не будет поставлять основные боевые танки западного образца Украине.Кроме того, в начале сентября Ламбрехт сообщила, что у бундесвера истощились запасы оружия для отправки на Украину. Об этом также заявляла министр иностранных дел Анналена Бербок, подчеркнув, что сейчас военная помощь киевским властям идет "по тонкой грани". При этом Киев по-прежнему продолжает требовать больше оружия.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западным оружием для Киева станут законной целью для ВКС. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, германия, минобороны германии, войска воздушно-космической обороны, анналена бербок, кристина ламбрехт, сергей лавров, олаф шольц, нато