https://ria.ru/20220918/tramp-1817619131.html

Трамп предупредил немцев о "потере страны"

Трамп предупредил немцев о "потере страны" - РИА Новости, 18.09.2022

Трамп предупредил немцев о "потере страны"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что немцы могут "остаться без страны" из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T05:32

2022-09-18T05:32

2022-09-18T05:32

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что немцы могут "остаться без страны" из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта на Украине.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Трамп поставил себе в заслугу, что давно предупреждал Германию о такой угрозе и даже, по его утверждению, как-то подарил тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель белый флаг для "капитуляции" перед Россией.Он вспомнил, как немцы смеялись в ответ на его предостережения."Больше они не смеются... Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны", - добавил он.Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом в крайнем случае Берлин готов рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. В последнем пакете мер правительство постановило в краткосрочной перспективе скорректировать условия использования железнодорожной сети, чтобы сделать приоритетными перевозки нефтепродуктов и угля.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий РФ является надёжным их поставщиком на мировые рынки.

https://ria.ru/20220918/benzin-1817618660.html

https://ria.ru/20220917/germaniya-1817475018.html

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цены на нефть, дональд трамп, ангела меркель, россия, германия, сша, в мире