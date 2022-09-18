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Трамп предупредил немцев о "потере страны" - РИА Новости, 18.09.2022
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Трамп предупредил немцев о "потере страны"
Трамп предупредил немцев о "потере страны" - РИА Новости, 18.09.2022
Трамп предупредил немцев о "потере страны"
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что немцы могут "остаться без страны" из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T05:32
2022-09-18T05:32
цены на нефть
дональд трамп
ангела меркель
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что немцы могут "остаться без страны" из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта на Украине.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Трамп поставил себе в заслугу, что давно предупреждал Германию о такой угрозе и даже, по его утверждению, как-то подарил тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель белый флаг для "капитуляции" перед Россией.Он вспомнил, как немцы смеялись в ответ на его предостережения."Больше они не смеются... Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны", - добавил он.Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом в крайнем случае Берлин готов рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. В последнем пакете мер правительство постановило в краткосрочной перспективе скорректировать условия использования железнодорожной сети, чтобы сделать приоритетными перевозки нефтепродуктов и угля.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий РФ является надёжным их поставщиком на мировые рынки.
https://ria.ru/20220918/benzin-1817618660.html
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цены на нефть, дональд трамп, ангела меркель, россия, германия, сша, в мире
Цены на нефть, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Россия, Германия, США, В мире
05:32 18.09.2022
 
Трамп предупредил немцев о "потере страны"

Трамп предупредил немцев о потере страны из-за сокращения поставок российского газа

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что немцы могут "остаться без страны" из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта на Украине.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Трамп поставил себе в заслугу, что давно предупреждал Германию о такой угрозе и даже, по его утверждению, как-то подарил тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель белый флаг для "капитуляции" перед Россией.
"Я отправил ей флаг. "Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?" Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро", - рассказал Трамп на митинге в штате Огайо.
Он вспомнил, как немцы смеялись в ответ на его предостережения.
"Больше они не смеются... Германия сейчас возвращается к старомодным вещам, включая уголь. Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны", - добавил он.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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Трамп предрек сильный всплеск цен на бензин из-за действий Байдена
Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом в крайнем случае Берлин готов рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. В последнем пакете мер правительство постановило в краткосрочной перспективе скорректировать условия использования железнодорожной сети, чтобы сделать приоритетными перевозки нефтепродуктов и угля.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий РФ является надёжным их поставщиком на мировые рынки.
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Цены на нефтьДональд ТрампАнгела МеркельРоссияГерманияСШАВ мире
 
 
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