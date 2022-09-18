https://ria.ru/20220918/tramp-1817593835.html

России не нужен снова Дональд Трамп в Белом доме

России не нужен снова Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 18.09.2022

России не нужен снова Дональд Трамп в Белом доме

Дональду Трампу дело шьют, да не одно. Могут предъявить обвинения и в мошенничестве, и в ненадлежащем хранении секретных документов, изъятых ФБР в его поместье... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T08:00

2022-09-18T08:00

2022-09-18T15:16

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Дональду Трампу дело шьют, да не одно. Могут предъявить обвинения и в мошенничестве, и в ненадлежащем хранении секретных документов, изъятых ФБР в его поместье Мар-а-Лаго, и в заговоре с целью сохранения власти.За последнее время повестки для дачи показаний получили три с половиной десятка человек из ближайшего окружения экс-президента. Один из последних — крупный спонсор его кампании Майк Линделл. Как и у ряда других фигурантов, у Линделла изъяли мобильный телефон.Массовая охота на трампистов призвана показать, что разоблачают полноценную ОПГ. Однако это уже не специальная полицейская операция, это война. Действующий президент Джо Байден объявил ее в первый день осени, когда прочел эмоциональную речь с пафосным названием "О продолжающейся битве за душу нации".В ней Трамп и его сторонники были названы экстремистами, почти фашистами, которые хотят лишить американцев базовых прав ("права выбора, права на частную жизнь, права на контрацепцию"). "Республиканская партия управляется и запугана Трампом и республиканцами MAGA, и это представляет угрозу для этой страны", — стращал непривычно бодрый Байден.Короче — или мы, или они.Налицо резкий рост ставок. Про Трампа и его сторонников говорили вещи и похуже, но не на уровне главы государства, которому по должности положено скреплять страну и "быть президентом всей нации" (традиционное обещание при вступлении в должность). Но десятки миллионов заурядных американцев, по сути, объявлены врагами государства.Демократы пониже выражаются и покруче. В том духе, что между трампистами и устроителями терактов 9/11 очень много общего.Слова громкие, но повод скучный: ноябрьские выборы в конгресс, которых демократам, как казалось ранее, нипочем не выиграть с учетом рекордной за 40 лет инфляции и прочих последствий весьма короткой эпохи байденизма. А еще через два года Трамп собирается взять реванш над Байденом или кем-то, кого партия выдвинет вместо него. Летом он опережал свою Немезиду, "сонного Джо", в подавляющем большинстве социологических опросов.Республиканцы ставку поддержали. Демократов теперь тоже сравнивают с фашистами, а пошив дел — с расправой "полицейского государства" (по словам самого Трампа) или "властей банановой республики" (это уже губернатор Флориды Десантис — второй по популярности республиканец в стране — выразился).Очень может быть, что оба правы. Вопрос лишь в том, как ко всему этому относиться по российскую сторону границы. Скорее всего, правильный ответ — со злорадством.Трампу у нас принято сочувствовать. Потому что хотел "поладить с Россией". Потому что не любит НАТО и сомневается в роли США как "мирового жандарма". Потому что его ненавидят очень неприятные люди — демократы, с которыми мы побили все горшки в 2014-м и перешли к позиционному противостоянию в 2022-м. Потому что взгляд американского консерватора на добро и зло ближе к российскому, чем взгляд адептов BLMLGBTQ+. Потому что результаты выборов 2020-го подтасовали, как утверждает сам Трамп.Последнее, мягко говоря, спорно. Если ты сам президент, если в федеральном парламенте и парламентах "спорных штатов" доминирует твоя партия, если генпрокурор и глава спецслужб твои люди, а большинство в Верховном суде твои потенциальные единомышленники (причем троих из девяти ты назначил лично), но при всем при этом ты не можешь доказать, что выиграл выборы, — ты выборы проиграл. Это так работает.Суть, однако, не в этом. И даже не в том, что Трамп человек специфический — хаотичен, эгоцентрик, болезненно упрям. Если отрешиться от политических соображений, легко понять, почему половина американской страны его терпеть не может, но нам с ним и с ними детей не крестить — сами разберутся.Суть в том, что переизбрание Дональда Трампа президентом интересам России не соответствует. Наше текущее противостояние с США надолго. Если суммировать то, что мы знаем о Трампе, он не из тех, кто любит сдавать назад, хуже того — он вообще так не умеет. Его метод — ломиться вперед, играть на грани фола, запугивать, поддаваться эмоциям, не думать о последствиях.Совсем необязательно это вводные для ядерной войны, но совершенно точно — для войны экономической, еще более изощренной, чем идет сейчас. Санкции и шантаж — это приятный и понятный для Трампа язык. И оперировать со вторичными ограничениями при нем будут так, чтобы интересы третьих стран вообще не учитывались (Байден, по крайней мере, пытается учитывать интересы Европы, хотя текущее противостояние с Россией ослабляет прежде всего ЕС).Кроме того, защищать "от всего русского" рынок энергетики начнут с удвоенной энергией. Потому что зачищать станут не просто так, а в пользу тех проектов по добыче углеводородов, которые распечатают республиканцы (при Байдене их запечатали ради Греты Тунберг).Мейнстрим современной Республиканской партии — действительно зло, пусть для нас и не в том смысле, какой подразумевает Байден. Неважно, что в конфликт с Россией вокруг Украины ввязались именно демократы , — текущая внешняя политика США двухпартийна, как в начале холодной войны (которую теперь правильнее называть Первой холодной войной).Войну эту тоже начал либеральный демократ Гарри Труман. Но уже через год ему пришлось хватать за шкирку и республиканцев, и "ястребов" в собственной администрации, которые считали, что президент слишком мягок с коммунистами. Если бы он этого не делал, США начали бы войну или с СССР (на фоне Берлинского кризиса), или с Китаем (на фоне бойни в Корее). Сам он осознавал риск войны еще одной — гражданской, — пытался саботировать маккартизм и "охоту на ведьм", но конгресс дважды преодолевал вето Трумана на законы, облегчающие борьбу с коммунистами.С вето от Трампа, случись что, будет та же история. Вернувшись в Белый дом, он не сможет остановить процесс борьбы с Россией, поэтому попытается его возглавить — на еще более высоких ставках.Шанс на перелом и "разрядку" (которую будет правильнее называть Второй разрядкой, пока еще чисто теоретической) был бы в том случае, если бы Трампу удалось обновить республиканский состав конгресса за счет твердокаменных трампистов. Туда действительно идут, пройдут или уже прошли трамписты-изоляционисты — те, кому плевать на Россию и Украину, был бы бензин подешевле. Но в период республиканских праймериз не было такого, чтобы любой из поддержанных Трампом кандидатов гарантированно выигрывал гонку (хотя его поддержка в таких случаях и впрямь дорогого стоила).Поэтому поводы для оптимизма, связанные с Трампом, россиянам если и надо искать, то в другой области, в том числе в довольно неожиданной. Например, в том, что тактика демократов работает: рейтинг Джо Байдена восстановился с 36 процентов в июле до 45 в сентябре (опрос Associated Press и NORC Center for Public Affairs Research). Теперь он опять обходит Трампа.Причин этому несколько, начиная с того, что экономическая буря в стране чуть поутихла. Но главная в том, что демократам и впрямь удалось замотивировать свою половину страны "на борьбу со злом". То есть с другой половиной страны, как это уже было в более ранней, чем холодная война, истории США, когда внутреннее противостояние отбросило стремительно растущую Америку на десятилетия назад.Почти половина американцев ожидают новой гражданской войны в США уже в обозримом будущем. Сорок процентов — войны между демократами и республиканцами, тридцать процентов — между богатыми и бедными, двадцать процентов — между белыми и черными (опрос Economist и YouGov). По данным других опросов, количество запуганных еще больше, а доверие к политическим и государственным институтам самое низкое за всю историю измерений.Тогда, когда страну нужно объединять руками деятелей исторического калибра, президент Джо Байден и компания раскалывают ее еще больше, руководствуясь пошлым интересом временщиков — выиграть выборы и не допустить унизительного для них возвращения Трампа во власть.Чтобы верить в то, что это возвращение сделает Америку снова великой, нужно быть трампистом. Чтобы верить в то, что оно погубит Америку, — демократом. Более достоверно то, что борьба с Трампом теми методами, которые выбрали демократы, разобщает американскую нацию и делает Соединенные Штаты слабее.Именно этого власти США пытаются добиться в России. Именно на это направлена политика санкций. И именно поэтому хочется, чтобы на родине у Джо Байдена все получилось, а у Трампа — нет.Недавно, обращаясь к республиканцам, бывший президент заявил:"Мы обязаны выиграть в 2024 году и вернуть себе Белый дом. <…> Только так можно сохранить государство, которое под властью демократов превратилось в страну третьего мира".Как говорилось в советском анекдоте про ныне небратский народ, лозунг-то гарный, но цель погана.Пускай превращается.

https://ria.ru/20220915/dokumenty-1816881847.html

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https://ria.ru/20220917/ssha-1817570195.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, россия, америка, федеральное бюро расследований сша, нато, евросоюз, авторы