https://ria.ru/20220918/teatr-1817350133.html

Мужской боевик, пародия, Пелевин: что смотреть в новом театральном сезоне

Мужской боевик, пародия, Пелевин: что смотреть в новом театральном сезоне - РИА Новости, 18.09.2022

Мужской боевик, пародия, Пелевин: что смотреть в новом театральном сезоне

Новый сезон театры начинают с антиутопий, приключенческих постановок и шотландской версии "Капитанской дочки". Не обойдется без классики, современных... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T08:00

2022-09-18T08:00

2022-09-18T08:10

марат гацалов

театр наций

театр на таганке

культура

новосибирский театр оперы и балета

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

евгений писарев

владимир юровский

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Новый сезон театры начинают с антиутопий, приключенческих постановок и шотландской версии "Капитанской дочки". Не обойдется без классики, современных интерпретаций и звездных составов. На сцене — истории Стивенсона, Пелевина, Римского-Корсакова, Бабеля. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.Ибсен в ЕрмоловскомФилософскую притчу о пути грешного человека покажут в театре Ермоловой. "Пер Гюнт. Сказку для взрослых" ставит Владимир Киммельман.Зрители увидят приключения героя, который искал власти, наслаждений, а в итоге понял, что ему нужны простые радости. Но было слишком поздно — теперь расплата за его удовольствия неизбежна.В спектакле заняты Евгения Дмитриева, Андрей Мартынов, Глеб Шевнин, Борис Миронов.Премьера намечена на 18 сентября, 23 октября.Британский нуар в БДТ"Лицом к стене" по пьесе Мартина Кримпа "Сокращение чрезвычайных ситуаций" представят в БДТ имени Товстоногова.Герои — одновременно рассказчики и действующие лица историй о насилии. Они исследуют человеческую жестокость и систему ее контроля. Режиссер Лиза Дороничева пытается понять, как в благополучных условиях происходят случаи абьюза, откуда в идеальных семьях берутся садисты и как себя вести перед лицом опасности.Действие разворачивается в тесных комнатах, благодаря чему возникает ощущение камерности, почти интимности происходящего, а рассказы персонажей кажутся еще более личными и откровенными.Премьера намечена на 19, 24 сентября.Антиутопия в Театре НацийПервая премьера сезона в Театре Наций — спектакль-антиутопия Марата Гацалова "Саша, привет!" по одноименному роману лауреата конкурса "Книга года" Дмитрия Данилова.2025-й год. Пара преподавателей филфака МГУ, Светлана (Наталия Вдовина) и Сергей (Игорь Гордин) переживают семейный кризис. И происходит это на фоне того, как Сергея приговорили к казни за связь со студенткой. Его должны расстрелять из пулемета по имени Саша, но оружие запрограммировано так, что герой не знает, когда случится наказание и случится ли.На сцене театра устроят условный иммерсивный тир: зрители смогут пострелять по мишеням из пластмассовых дробовиков, став соучастниками происходящего.Саундтрек — современная академическая музыка, звучащая а капелла в исполнении ансамбля N’Caged. Премьера намечена на 24, 25 сентября.Приключения в РАМТеВ РАМТе зрители увидят неожиданную трактовку приключенческого романа Стивенсона "Остров сокровищ" — рок-балладу режиссера Александра Коручекова.Первоисточник превращается в "роман взросления": остров сокровищ становится символом захватывающего приключения, но в действительности оно оказывается вовсе не сказкой. Главный герой Джим борется не с пиратами, а с собственными страхами и переживает предательство друга. Настоящим сокровищем оказывается не золото и драгоценности, а поиск и принятие себя.По словам режиссера, роман Стивенсона — это шотландская версия "Капитанской дочки". За годы экранизаций и постановок эта книга превратилась из недетской в забавную погоню за кладом, из которой все запоминают одноногого пирата и попугая.Премьера спектакля намечена на 24 сентября, 9 октября.Пелевин в МХТВ МХТ готовят "Омон Ра" по роману Виктора Пелевина, детали держат в секрете.Как отмечают в театре, это "книга о внутреннем космосе советского человека". Главный герой — Омон Кривомазов, "мечтающий о небе и выбравший себе позывной "Ра" в честь древнеегипетского бога с головой сокола". Режиссер Михаил Рахлин покажет, как менялось мировоззрение Омона, его отношения с окружающими и самим собой.В ролях — Игорь Золотовицкий, Алексей Красненков, Александр Семчев, Даниил Феофанов.Премьерный блок постановок намечен на 24, 25 сентября.Бабель на ТаганкеВ Театре на Таганке — премьера спектакля "Поцелуй. Конармия" по рассказам Исаака Бабеля. Режиссер Денис Азаров сосредоточился на любви, которая возникает между героями, пока их окружает хаос и неразбериха.Текст оригинала превратился в спектакль-атмосферу, погружающую зрителя во взаимоотношения персонажей, передаваемые с помощью пластических образов.Все происходит в символичном, почти пустом пространстве. В театре хотят создать атмосферу полусна-видения или "размытого импрессионизма". Это своеобразный спектакль-ощущение, где на первом плане нечто эфемерное, передаваемое посредством хореографии.Премьера намечена на 1 октября.Драма по Булгакову в Театре имени ПушкинаЗдесь премьера приключенческой истории "Багровый остров" Федора Левина по одноименной пьесе Михаила Булгакова.Символично, что действие разворачивается в театре: молодой драматург присылает драму "Багровый остров" цензору, который уезжает в отпуск и не успевает просмотреть материал. Поэтому главному режиссеру приходится быстро распределить роли и провести генеральную репетицию. Актеры заучивают текст буквально на ходу и так же скомканно придумывают постановку.В театре отмечают, что зрителям покажут яркую, неожиданную, приключенческую историю. Абсурдные персонажи перенесут на подмостки фирменный булгаковский юмор.Пьесу "Багровый остров" Булгаков написал на основе собственного фельетона. Впервые ее поставили на сцене Театра имени Пушкина в 1928 году.Главные роли в новой постановке исполняют Александр Матросов, Ирина Царенко, Александр Дмитриев, Никита Пирожков, Владимир Григорьев. Худрук спектакля — Евгений Писарев.Премьера намечена на 12, 13 октября.Римский-Корсаков в НОВАТМасштабную и одну из самых драматичных русских опер, "Царскую невесту" Николая Римского-Корсакова зрители увидят в Новосибирском театре.В постановочной команде — худрук НОВАТа, дирижер Дмитрий Юровский и главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев.Музыкально-историческая драма, основанная на событиях времен Ивана Грозного, про невесту, любовь, ревность, соперничество — вневременная и внегеографическая. При этом, благодаря смысловой и музыкальной основе, — очень русская.Человеческие страсти, выразительных, неоднозначных персонажей и драмы перенесут на сцену исполнители главных ролей — Алексей Зеленков, Гурий Гурьев, Ксения Дудникова.Ближайший премьерный спектакль намечен на 16 октября.

https://ria.ru/20220319/mkht-1778790158.html

https://ria.ru/20220915/doramy-1816725075.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

марат гацалов, театр наций, театр на таганке, новосибирский театр оперы и балета, московский драматический театр имени м. н. ермоловой, евгений писарев, владимир юровский, виктор пелевин, исаак бабель, театр