04:16 18.09.2022 (обновлено: 04:24 18.09.2022)
Китай обвинил Чехию в нарушении своего суверенитета
Посольство КНР: визит чешской делегации на Тайвань серьезно нарушает суверенитет Китая
Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 18 сен — РИА Новости. Визит чешской делегации на Тайвань во главе с сенатором Йиржи Драгошем серьезно нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Китая, следует из заявления, опубликованном на сайте посольства КНР в Чехии.
"Этот шаг является вопиющей поддержкой сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", серьезным нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Китая, серьезным нарушением основных норм международных отношений и двусторонних политических обязательств", — говорится в сообщении.
В дипмиссии также подчеркнули, что визит чешской делегации на Тайвань подрывает политическую основу двусторонних отношений Китая и Чехии. Отмечается, что Пекин уже сделал Праге "серьезное представление".
Ранее МИД Тайваня заявил, что сегодня делегация из Чехии, возглавляемая сенатором и бывшим президентом Академии наук Чешской Республики Йиржи Драгошем, прибудет на остров. Делегация из 14 человек пробудет на Тайване шесть дней. Во время поездки Драгош встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь.
Центральное информационное агентство острова сообщало, что в состав делегации, в частности, также войдут действующая президент Академии наук Чешской Республики Эва Зажималова, а также генеральный директор Национального музея Михал Лукеш.
В интервью агентству Драгош заявил, что напряженность между двумя сторонами Тайваньского пролива вызвала у европейских политических кругов опасения о превращении острова во "вторую Украину". По его словам, хотя европейские страны не обязательно смогут поставлять оружие Тайваню, они готовы углублять связи с ним в таких сферах, как культура и наука, а также в других областях мягкой силы.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, в свою очередь, заявила, что Китай выступает против любых форм официальных контактов с Тайванем извне. Мао Нин призвала Прагу соблюдать принцип "одного Китая", не посылать сепаратистским силам на острове "неверных сигналов" и не подрывать политическую основу развития двусторонних отношений.
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Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.