https://ria.ru/20220918/tayfun-1817654049.html

В Японии не менее 11 человек пострадали при прохождении тайфуна

В Японии не менее 11 человек пострадали при прохождении тайфуна - РИА Новости, 18.09.2022

В Японии не менее 11 человек пострадали при прохождении тайфуна

Не менее 11 человек получили травмы различной степени тяжести в результате падений или порезов разбившимися стеклами окон на фоне штормовых ветров,... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T12:51

2022-09-18T12:51

2022-09-18T12:51

в мире

япония

кагосима (префектура)

хонсю (остров)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817653643_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_307ce97e55cd5cdb16de87a7b586dca9.jpg

ТОКИО, 18 сен - РИА Новости. Не менее 11 человек получили травмы различной степени тяжести в результате падений или порезов разбившимися стеклами окон на фоне штормовых ветров, сопровождающих чрезвычайно мощный тайфун "Нанмадол", сообщает японский телеканал NHK.Угрозы жизни пострадавших нет.В настоящее время тайфун, получивший свое название в честь памятника микронезийской культуры – комплекса Нан-Мадол – вышел на южное побережье острова Кюсю и движется на северо-запад. Давление в центре тайфуна составляет 930 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 45 метров в секунду, при порывах - до 65.Уже к настоящему моменту в префектуре Кагосима отмечаются порывы ветра скоростью до 50 метров в секунду. Специалисты также предупреждают, что высота волн на море может достигать 14 метров.Несколько десятков тысяч человек, главным образом, в прибрежных регионах, получили предупреждение высшего пятого уровня с призывом предпринять меры по спасению жизни. Еще более 2,5 миллиона человек предписано эвакуироваться в безопасное место, пока это представляется возможным.К ночи, как ожидается, тайфун сменит направление движения на северо-восточное в сторону главного японского острова Хонсю, после чего пройдет с запада на восток, затронув юго-западные, центральные, восточные, северо-восточные регионы, а также юго-восточную часть острова Хоккайдо.В связи с тайфуном в районах прохождения циклона отменены 510 авиарейсов, остановлено паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.Кроме этого, наблюдаются отключения электроэнергии. В частности, к настоящему времени более 50 тысяч домов в зоне прохождения циклона остались без света.В префектуре Миядзаки начался экстренный сброс воды с трех дамб.

https://ria.ru/20220905/tayfun-1814443460.html

https://ria.ru/20220915/tayfun-1816944519.html

япония

кагосима (префектура)

хонсю (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, кагосима (префектура), хонсю (остров)