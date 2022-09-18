https://ria.ru/20220918/tayfun-1817654049.html
В Японии не менее 11 человек пострадали при прохождении тайфуна
В Японии не менее 11 человек пострадали при прохождении тайфуна - РИА Новости, 18.09.2022
В Японии не менее 11 человек пострадали при прохождении тайфуна
Не менее 11 человек получили травмы различной степени тяжести в результате падений или порезов разбившимися стеклами окон на фоне штормовых ветров,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T12:51
2022-09-18T12:51
2022-09-18T12:51
в мире
япония
кагосима (префектура)
хонсю (остров)
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ТОКИО, 18 сен - РИА Новости. Не менее 11 человек получили травмы различной степени тяжести в результате падений или порезов разбившимися стеклами окон на фоне штормовых ветров, сопровождающих чрезвычайно мощный тайфун "Нанмадол", сообщает японский телеканал NHK.Угрозы жизни пострадавших нет.В настоящее время тайфун, получивший свое название в честь памятника микронезийской культуры – комплекса Нан-Мадол – вышел на южное побережье острова Кюсю и движется на северо-запад. Давление в центре тайфуна составляет 930 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 45 метров в секунду, при порывах - до 65.Уже к настоящему моменту в префектуре Кагосима отмечаются порывы ветра скоростью до 50 метров в секунду. Специалисты также предупреждают, что высота волн на море может достигать 14 метров.Несколько десятков тысяч человек, главным образом, в прибрежных регионах, получили предупреждение высшего пятого уровня с призывом предпринять меры по спасению жизни. Еще более 2,5 миллиона человек предписано эвакуироваться в безопасное место, пока это представляется возможным.К ночи, как ожидается, тайфун сменит направление движения на северо-восточное в сторону главного японского острова Хонсю, после чего пройдет с запада на восток, затронув юго-западные, центральные, восточные, северо-восточные регионы, а также юго-восточную часть острова Хоккайдо.В связи с тайфуном в районах прохождения циклона отменены 510 авиарейсов, остановлено паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.Кроме этого, наблюдаются отключения электроэнергии. В частности, к настоящему времени более 50 тысяч домов в зоне прохождения циклона остались без света.В префектуре Миядзаки начался экстренный сброс воды с трех дамб.
https://ria.ru/20220905/tayfun-1814443460.html
https://ria.ru/20220915/tayfun-1816944519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кагосима (префектура), хонсю (остров)
В мире, Япония, Кагосима (префектура), Хонсю (остров)
В Японии не менее 11 человек пострадали при прохождении тайфуна
Не менее 11 человек пострадали при прохождении сверхмощного тайфуна "Нанмадол" в Японии
ТОКИО, 18 сен - РИА Новости.
Не менее 11 человек получили травмы различной степени тяжести в результате падений или порезов разбившимися стеклами окон на фоне штормовых ветров, сопровождающих чрезвычайно мощный тайфун "Нанмадол", сообщает японский телеканал NHK
.
Угрозы жизни пострадавших нет.
В настоящее время тайфун, получивший свое название в честь памятника микронезийской культуры – комплекса Нан-Мадол – вышел на южное побережье острова Кюсю и движется на северо-запад. Давление в центре тайфуна составляет 930 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 45 метров в секунду, при порывах - до 65.
Уже к настоящему моменту в префектуре Кагосима
отмечаются порывы ветра скоростью до 50 метров в секунду. Специалисты также предупреждают, что высота волн на море может достигать 14 метров.
Несколько десятков тысяч человек, главным образом, в прибрежных регионах, получили предупреждение высшего пятого уровня с призывом предпринять меры по спасению жизни. Еще более 2,5 миллиона человек предписано эвакуироваться в безопасное место, пока это представляется возможным.
К ночи, как ожидается, тайфун сменит направление движения на северо-восточное в сторону главного японского острова Хонсю
, после чего пройдет с запада на восток, затронув юго-западные, центральные, восточные, северо-восточные регионы, а также юго-восточную часть острова Хоккайдо
.
В связи с тайфуном в районах прохождения циклона отменены 510 авиарейсов, остановлено паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.
Кроме этого, наблюдаются отключения электроэнергии. В частности, к настоящему времени более 50 тысяч домов в зоне прохождения циклона остались без света.
В префектуре Миядзаки
начался экстренный сброс воды с трех дамб.