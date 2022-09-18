В Приморье вода ушла из всех домов и участков, подтопленных из-за тайфуна
Вода ушла из всех домов и участков, подтопленных из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Олега КожемякоПоследствия тайфуна "Хинамнор" в Приморье
Последствия тайфуна "Хинамнор" в Приморье. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Вода ушла из всех домов и приусадебных участков, подтопленных из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Режим ЧС федерального характера введен в Приморье с 15 сентября. В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 миллиарда рублей, в ближайшее время все мероприятия по ликвидации последствий воздействия стихии будут профинансированы из резервного фонда правительства РФ. Ранее режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" ввели в шести районах Приморья. Власти информировали, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, подтопили 991 дом и 1072 приусадебных участка. В пятницу оставались подтопленными 72 дома и 192 приусадебных участка в трех населенных пунктах.
"В настоящее время от воды в Приморье освободились все дома и приусадебные участки. Паводковая ситуация на реках края стабилизируется. Наблюдается интенсивный спад уровней воды и освобождение пойменных участков", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спасатели расчистили 67 километров дорожного полотна, силами ведомства доставлено более 524 кубических метров скальной породы. Авиация МЧС РФ доставила почти 35 тонн грузов в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья, включая 27,4 тонны гуманитарной помощи. Спасатели раздают людям продукты, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды. В ликвидации последствий задействованы 712 человек и 281 единица техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.