https://ria.ru/20220918/tayfun-1817640805.html

В Приморье вода ушла из всех домов и участков, подтопленных из-за тайфуна

В Приморье вода ушла из всех домов и участков, подтопленных из-за тайфуна - РИА Новости, 18.09.2022

В Приморье вода ушла из всех домов и участков, подтопленных из-за тайфуна

Вода ушла из всех домов и приусадебных участков, подтопленных из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T11:14

2022-09-18T11:14

2022-09-18T11:14

происшествия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 сен - РИА Новости. Вода ушла из всех домов и приусадебных участков, подтопленных из-за тайфуна "Хинамнор" в Приморье, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Режим ЧС федерального характера введен в Приморье с 15 сентября. В пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что ущерб от мощного тайфуна на территории Приморского края превысил 3 миллиарда рублей, в ближайшее время все мероприятия по ликвидации последствий воздействия стихии будут профинансированы из резервного фонда правительства РФ. Ранее режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" ввели в шести районах Приморья. Власти информировали, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, подтопили 991 дом и 1072 приусадебных участка. В пятницу оставались подтопленными 72 дома и 192 приусадебных участка в трех населенных пунктах."В настоящее время от воды в Приморье освободились все дома и приусадебные участки. Паводковая ситуация на реках края стабилизируется. Наблюдается интенсивный спад уровней воды и освобождение пойменных участков", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что спасатели расчистили 67 километров дорожного полотна, силами ведомства доставлено более 524 кубических метров скальной породы. Авиация МЧС РФ доставила почти 35 тонн грузов в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья, включая 27,4 тонны гуманитарной помощи. Спасатели раздают людям продукты, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды. В ликвидации последствий задействованы 712 человек и 281 единица техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.

https://ria.ru/20220917/primore-1817535668.html

https://ria.ru/20220912/tayfun-1816081608.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)