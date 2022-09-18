https://ria.ru/20220918/tayfun-1817618465.html
На юго-западе Японии эвакуируют почти 2,5 миллиона человек
На юго-западе Японии эвакуируют почти 2,5 миллиона человек - РИА Новости, 18.09.2022
На юго-западе Японии эвакуируют почти 2,5 миллиона человек
Почти 2,5 миллиона человек на юго-западе Японии получили указание эвакуироваться из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Нанмадол", получившего 14... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T04:38
2022-09-18T04:38
2022-09-18T04:38
в мире
япония
кагосима (префектура)
хонсю (остров)
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ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Почти 2,5 миллиона человек на юго-западе Японии получили указание эвакуироваться из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Нанмадол", получившего 14 порядковый номер, передает телеканал NHK.Указание об эвакуации - четвертый из пяти возможных уровней угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место, пока эвакуация еще возможна.Следующий за ним пятый и самый высокий уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Этот уровень опасности был объявлен для почти 68 тысяч человек, проживающих в городах Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.Накануне вечером главное метеорологическое агентство Японии вынесло специальное предупреждение об угрозе штормовых ветров, высоких волн и штормовых приливов для префектуры Кагосима в связи с прохождением тайфуна "Нанмадол".В настоящее время тайфун, получивший свое название в честь памятника микронезийской культуры – комплекса Нан-Мадол – находится к югу от острова Кюсю и движется на северо-запад. Давление в центре тайфуна составляет 925 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 50 метров в секунду, при порывах - до 70.Предполагается, что циклон подойдет к южному побережью Кюсю к полудню воскресенья, после чего сменит направление движения на северо-восточное в сторону главного японского острова Хонсю. Уже к настоящему моменту в префектуре Кагосима отмечаются порывы ветра со скоростью до 42 метров в секунду. Специалисты также предупреждают, что высота волн на море может достигать 14 метров.По мере прохождения тайфуна на острове Кюсю ожидается выпадение до 600 миллиметров осадков за 24 часа. Метеорологи предупреждают о серьезной угрозе наводнений и оползней.В связи с тайфуном в районах прохождения циклона отменены 510 авиарейсов, остановлено паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.Кроме этого, уже наблюдаются отключения электроэнергии. В частности, к настоящему времени, более 22 тысячи домов в зоне прохождения циклона остались без света.
https://ria.ru/20220905/tayfun-1814443460.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220724/vulkan-1804657250.html
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в мире, япония, кагосима (префектура), хонсю (остров)
В мире, Япония, Кагосима (префектура), Хонсю (остров)
На юго-западе Японии эвакуируют почти 2,5 миллиона человек
На юго-западе Японии предписано эвакуироваться почти 2,5 млн человек из-за мощного тайфуна
ТОКИО, 18 сен – РИА Новости.
Почти 2,5 миллиона человек на юго-западе Японии получили указание эвакуироваться из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Нанмадол", получившего 14 порядковый номер, передает
телеканал NHK.
Указание об эвакуации - четвертый из пяти возможных уровней угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место, пока эвакуация еще возможна.
Следующий за ним пятый и самый высокий уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Этот уровень опасности был объявлен для почти 68 тысяч человек, проживающих в городах Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима
на острове Кюсю.
Накануне вечером главное метеорологическое агентство Японии вынесло специальное предупреждение об угрозе штормовых ветров, высоких волн и штормовых приливов для префектуры Кагосима в связи с прохождением тайфуна "Нанмадол".
В настоящее время тайфун, получивший свое название в честь памятника микронезийской культуры – комплекса Нан-Мадол – находится к югу от острова Кюсю и движется на северо-запад. Давление в центре тайфуна составляет 925 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 50 метров в секунду, при порывах - до 70.
Предполагается, что циклон подойдет к южному побережью Кюсю к полудню воскресенья, после чего сменит направление движения на северо-восточное в сторону главного японского острова Хонсю
. Уже к настоящему моменту в префектуре Кагосима отмечаются порывы ветра со скоростью до 42 метров в секунду. Специалисты также предупреждают, что высота волн на море может достигать 14 метров.
По мере прохождения тайфуна на острове Кюсю ожидается выпадение до 600 миллиметров осадков за 24 часа. Метеорологи предупреждают о серьезной угрозе наводнений и оползней.
В связи с тайфуном в районах прохождения циклона отменены 510 авиарейсов, остановлено паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.
Кроме этого, уже наблюдаются отключения электроэнергии. В частности, к настоящему времени, более 22 тысячи домов в зоне прохождения циклона остались без света.