https://ria.ru/20220918/tayfun-1817618465.html

На юго-западе Японии эвакуируют почти 2,5 миллиона человек

На юго-западе Японии эвакуируют почти 2,5 миллиона человек - РИА Новости, 18.09.2022

На юго-западе Японии эвакуируют почти 2,5 миллиона человек

Почти 2,5 миллиона человек на юго-западе Японии получили указание эвакуироваться из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Нанмадол", получившего 14... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T04:38

2022-09-18T04:38

2022-09-18T04:38

в мире

япония

кагосима (префектура)

хонсю (остров)

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ТОКИО, 18 сен – РИА Новости. Почти 2,5 миллиона человек на юго-западе Японии получили указание эвакуироваться из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Нанмадол", получившего 14 порядковый номер, передает телеканал NHK.Указание об эвакуации - четвертый из пяти возможных уровней угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место, пока эвакуация еще возможна.Следующий за ним пятый и самый высокий уровень означает необходимость спасения жизни из-за непосредственной угрозы. Этот уровень опасности был объявлен для почти 68 тысяч человек, проживающих в городах Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.Накануне вечером главное метеорологическое агентство Японии вынесло специальное предупреждение об угрозе штормовых ветров, высоких волн и штормовых приливов для префектуры Кагосима в связи с прохождением тайфуна "Нанмадол".В настоящее время тайфун, получивший свое название в честь памятника микронезийской культуры – комплекса Нан-Мадол – находится к югу от острова Кюсю и движется на северо-запад. Давление в центре тайфуна составляет 925 гектопаскалей, скорость ветра в центре - 50 метров в секунду, при порывах - до 70.Предполагается, что циклон подойдет к южному побережью Кюсю к полудню воскресенья, после чего сменит направление движения на северо-восточное в сторону главного японского острова Хонсю. Уже к настоящему моменту в префектуре Кагосима отмечаются порывы ветра со скоростью до 42 метров в секунду. Специалисты также предупреждают, что высота волн на море может достигать 14 метров.По мере прохождения тайфуна на острове Кюсю ожидается выпадение до 600 миллиметров осадков за 24 часа. Метеорологи предупреждают о серьезной угрозе наводнений и оползней.В связи с тайфуном в районах прохождения циклона отменены 510 авиарейсов, остановлено паромное сообщение между островами, а также движение скоростных поездов на некоторых участках.Кроме этого, уже наблюдаются отключения электроэнергии. В частности, к настоящему времени, более 22 тысячи домов в зоне прохождения циклона остались без света.

https://ria.ru/20220905/tayfun-1814443460.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220724/vulkan-1804657250.html

япония

кагосима (префектура)

хонсю (остров)

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в мире, япония, кагосима (префектура), хонсю (остров)