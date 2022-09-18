https://ria.ru/20220918/tadzhikistan-1817692764.html
Таджикистан обвинил Киргизию в создании образа "агрессора"
Таджикистан обвинил Киргизию в создании образа "агрессора" - РИА Новости, 18.09.2022
Таджикистан обвинил Киргизию в создании образа "агрессора"
МИД Таджикистана обвинил киргизскую сторону в том, что она ведет информационную кампанию против Душанбе, нагнетая напряженность в приграничье. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T17:17
2022-09-18T17:17
2022-09-18T17:17
в мире
таджикистан
киргизия
душанбе
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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ДУШАНБЕ, 18 сен - РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана обвинил киргизскую сторону в том, что она ведет информационную кампанию против Душанбе, нагнетая напряженность в приграничье."В последние дни с целью создания образа "агрессора" в лице своего соседа киргизская сторона, не гнушаясь откровенной ложью и инсинуациями, продолжает информационную кампанию против Таджикистана, тем самым нагнетая напряженность в приграничье, а 17 сентября в своем обращении к нации президент Киргизии употребил слово "враг" в отношении Таджикистана, что не соответствует духу дружбы и добрососедства", - говорится в заявлении таджикистанского МИД.Ведомство заявило, что киргизские военные нарушили режим прекращения огня утром 17 сентября и "осуществили минометный обстрел джамоата Чоркух и участка автодороги Чоркишлок джамоата Чоркух города Исфары"."Ближе к полудню военнослужащие войсковой части 707 МВД Киргизии открыли огонь из всех видов вооружения по пограничной заставе "Душанбе" Исфаринского погранотряда, а войска спецподразделений Киргизии обстреляно село Сомониён джамоата Чоркух города Исфары", - говорится в сообщении.Также МИД заявил об обстреле со стороны киргизских военных села Тоджварон Лахшского района на востоке Таджикистана, в результате чего были ранены несколько гражданских лиц, в том числе женщины и дети, уничтожены три жилых дома."В течение дня киргизские военнослужащие трижды обстреляли населенные пункты в пограничной зоне Лахшского района с применением реактивных средств залпового огня. Атаке подверглась школа №15 села Тоджварон, в результате которой ранения получили три ученика", - добавляется в сообщении.В пресс-центре погранслужбы госкомитета нацбезопасности Киргизии ранее также обвиняли таджикских военных в том, что они обстреливают позиции киргизских войск, несмотря на объявленное прекращение огня. Кроме того, Киргизия обвиняла таджикских военных в уничтожении гражданской инфраструктуры.Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев в свою очередь заявлял, что республика намерена разрешить конфликт на границе с Таджикистаном мирным путем.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.Таджикистан заявил о 35 погибших и 20 пострадавших. Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах.
https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817592569.html
https://ria.ru/20220918/konflikt-1817661336.html
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в мире, таджикистан, киргизия, душанбе, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Душанбе, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
Таджикистан обвинил Киргизию в создании образа "агрессора"
МИД Таджикистана обвинил Киргизию в ведении "информационной кампании" против Душанбе
ДУШАНБЕ, 18 сен - РИА Новости, Лидия Исамова.
МИД Таджикистана обвинил
киргизскую сторону в том, что она ведет информационную кампанию против Душанбе, нагнетая напряженность в приграничье.
"В последние дни с целью создания образа "агрессора" в лице своего соседа киргизская сторона, не гнушаясь откровенной ложью и инсинуациями, продолжает информационную кампанию против Таджикистана, тем самым нагнетая напряженность в приграничье, а 17 сентября в своем обращении к нации президент Киргизии
употребил слово "враг" в отношении Таджикистана, что не соответствует духу дружбы и добрососедства", - говорится в заявлении таджикистанского МИД.
Ведомство заявило, что киргизские военные нарушили режим прекращения огня утром 17 сентября и "осуществили минометный обстрел джамоата Чоркух и участка автодороги Чоркишлок джамоата Чоркух города Исфары".
"Ближе к полудню военнослужащие войсковой части 707 МВД Киргизии открыли огонь из всех видов вооружения по пограничной заставе "Душанбе" Исфаринского погранотряда, а войска спецподразделений Киргизии обстреляно село Сомониён джамоата Чоркух города Исфары", - говорится в сообщении.
Также МИД заявил об обстреле со стороны киргизских военных села Тоджварон Лахшского района на востоке Таджикистана, в результате чего были ранены несколько гражданских лиц, в том числе женщины и дети, уничтожены три жилых дома.
"В течение дня киргизские военнослужащие трижды обстреляли населенные пункты в пограничной зоне Лахшского района с применением реактивных средств залпового огня. Атаке подверглась школа №15 села Тоджварон, в результате которой ранения получили три ученика", - добавляется в сообщении.
В пресс-центре погранслужбы госкомитета нацбезопасности Киргизии ранее также обвиняли таджикских военных в том, что они обстреливают позиции киргизских войск, несмотря на объявленное прекращение огня. Кроме того, Киргизия обвиняла таджикских военных в уничтожении гражданской инфраструктуры.
Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев в свою очередь заявлял, что республика намерена разрешить конфликт на границе с Таджикистаном мирным путем.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.
Таджикистан заявил о 35 погибших и 20 пострадавших. Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах.