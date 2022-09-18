https://ria.ru/20220918/tadzhikistan-1817669738.html

МИД Таджикистана заявил о 35 погибших в ходе конфликта с Киргизией

МИД Таджикистана заявил о 35 погибших в ходе конфликта с Киргизией - РИА Новости, 18.09.2022

МИД Таджикистана заявил о 35 погибших в ходе конфликта с Киргизией

В ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией погибли 35, и ранены порядка 30 граждан Таджикистана, говорится в заявлении МИД Таджикистана. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T14:57

2022-09-18T14:57

2022-09-18T15:40

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таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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ДУШАНБЕ, 18 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. В ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией погибли 35, и ранены порядка 30 граждан Таджикистана, говорится в заявлении МИД Таджикистана."З5 граждан Таджикистана погибли, ранены порядка 30 в результате вооруженных атак со стороны Киргизии", - говорится в заявлении МИД Таджикистана о положении на границе двух стран.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.

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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии