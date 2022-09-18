https://ria.ru/20220918/tadzhikistan-1817669738.html
МИД Таджикистана заявил о 35 погибших в ходе конфликта с Киргизией
МИД Таджикистана заявил о 35 погибших в ходе конфликта с Киргизией - РИА Новости, 18.09.2022
МИД Таджикистана заявил о 35 погибших в ходе конфликта с Киргизией
В ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией погибли 35, и ранены порядка 30 граждан Таджикистана, говорится в заявлении МИД Таджикистана. РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T14:57
2022-09-18T14:57
2022-09-18T15:40
в мире
таджикистан
киргизия
столкновения на границе таджикистана и киргизии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817376209_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_6a3edb0c22c7898123836ef69118f76e.jpg
ДУШАНБЕ, 18 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. В ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией погибли 35, и ранены порядка 30 граждан Таджикистана, говорится в заявлении МИД Таджикистана."З5 граждан Таджикистана погибли, ранены порядка 30 в результате вооруженных атак со стороны Киргизии", - говорится в заявлении МИД Таджикистана о положении на границе двух стран.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
https://ria.ru/20220918/konflikt-1817661336.html
таджикистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817376209_86:0:555:352_1920x0_80_0_0_c2a1bf71e9fd8e41aad673457518ccaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Таджикистан, Киргизия, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
14:57 18.09.2022 (обновлено: 15:40 18.09.2022)
МИД Таджикистана заявил о 35 погибших в ходе конфликта с Киргизией
МИД Таджикистана заявил о 35 погибших в ходе вооруженного конфликта на границе с Киргизией