https://ria.ru/20220918/ssha-1817708248.html

В США вспомнили слова Путина о ядерной войне и заговорили о мире

В США вспомнили слова Путина о ядерной войне и заговорили о мире - РИА Новости, 18.09.2022

В США вспомнили слова Путина о ядерной войне и заговорили о мире

На фоне возросшего риска ядерной войны из-за увеличения числа точек эскалации в мире государствам следует задуматься о массовом разоружении, считает... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T19:11

2022-09-18T19:11

2022-09-18T22:35

владимир путин

ядерная война

в мире

сша

южная корея

индия

пакистан

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На фоне возросшего риска ядерной войны из-за увеличения числа точек эскалации в мире государствам следует задуматься о массовом разоружении, считает обозреватель The National Interest Камран Бохари.Он привел слова Владимира Путина, которые российский лидер произнес в августе в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия."В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", — заявил тогда глава государства.По мнению Бохари, в современном мире основным ядерным очагом напряженности можно считать Азиатский регион, где не утихают споры между КНДР и Южной Кореей, Индией и Пакистаном, Китаем и островом Тайвань, который вооружают США."Единственный способ предотвратить сценарий Судного дня — соблюдение существующего международного договора по ядерному оружию", — отметил он.Журналист призвал не забывать о прошлых успехах в денуклеаризации и поощрять каждый шаг мирового сообщества на пути к полному разоружению.В Кремле не раз говорили, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Как отмечал Путин, недоброжелатели должны знать, что у нее оно есть, но Россия при этом никому не угрожает.

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https://ria.ru/20220912/uyazvimost-1816326634.html

https://ria.ru/20220901/sluchayno-1813841281.html

сша

южная корея

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

владимир путин, ядерная война, в мире, сша, южная корея, индия, пакистан