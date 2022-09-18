19:11 18.09.2022 (обновлено: 22:35 18.09.2022)
В США вспомнили слова Путина о ядерной войне и заговорили о мире
NI напомнил о словах Путина про недопустимость ядерной войны в призыве к разоружению
© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На фоне возросшего риска ядерной войны из-за увеличения числа точек эскалации в мире государствам следует задуматься о массовом разоружении, считает обозреватель The National Interest Камран Бохари.
Он привел слова Владимира Путина, которые российский лидер произнес в августе в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
"В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", — заявил тогда глава государства.
По мнению Бохари, в современном мире основным ядерным очагом напряженности можно считать Азиатский регион, где не утихают споры между КНДР и Южной Кореей, Индией и Пакистаном, Китаем и островом Тайвань, который вооружают США.
"Единственный способ предотвратить сценарий Судного дня — соблюдение существующего международного договора по ядерному оружию", — отметил он.
Журналист призвал не забывать о прошлых успехах в денуклеаризации и поощрять каждый шаг мирового сообщества на пути к полному разоружению.
В Кремле не раз говорили, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Как отмечал Путин, недоброжелатели должны знать, что у нее оно есть, но Россия при этом никому не угрожает.