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В США вспомнили слова Путина о ядерной войне и заговорили о мире - РИА Новости, 18.09.2022
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В США вспомнили слова Путина о ядерной войне и заговорили о мире
В США вспомнили слова Путина о ядерной войне и заговорили о мире - РИА Новости, 18.09.2022
В США вспомнили слова Путина о ядерной войне и заговорили о мире
На фоне возросшего риска ядерной войны из-за увеличения числа точек эскалации в мире государствам следует задуматься о массовом разоружении, считает... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T19:11
2022-09-18T22:35
владимир путин
ядерная война
в мире
сша
южная корея
индия
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На фоне возросшего риска ядерной войны из-за увеличения числа точек эскалации в мире государствам следует задуматься о массовом разоружении, считает обозреватель The National Interest Камран Бохари.Он привел слова Владимира Путина, которые российский лидер произнес в августе в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия."В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", — заявил тогда глава государства.По мнению Бохари, в современном мире основным ядерным очагом напряженности можно считать Азиатский регион, где не утихают споры между КНДР и Южной Кореей, Индией и Пакистаном, Китаем и островом Тайвань, который вооружают США."Единственный способ предотвратить сценарий Судного дня — соблюдение существующего международного договора по ядерному оружию", — отметил он.Журналист призвал не забывать о прошлых успехах в денуклеаризации и поощрять каждый шаг мирового сообщества на пути к полному разоружению.В Кремле не раз говорили, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Как отмечал Путин, недоброжелатели должны знать, что у нее оно есть, но Россия при этом никому не угрожает.
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владимир путин, ядерная война, в мире, сша, южная корея, индия, пакистан
Владимир Путин, ядерная война, В мире, США, Южная Корея, Индия, Пакистан
19:11 18.09.2022 (обновлено: 22:35 18.09.2022)
 
В США вспомнили слова Путина о ядерной войне и заговорили о мире

NI напомнил о словах Путина про недопустимость ядерной войны в призыве к разоружению

© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© Depositphotos / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. На фоне возросшего риска ядерной войны из-за увеличения числа точек эскалации в мире государствам следует задуматься о массовом разоружении, считает обозреватель The National Interest Камран Бохари.
Он привел слова Владимира Путина, которые российский лидер произнес в августе в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
"В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", — заявил тогда глава государства.
По мнению Бохари, в современном мире основным ядерным очагом напряженности можно считать Азиатский регион, где не утихают споры между КНДР и Южной Кореей, Индией и Пакистаном, Китаем и островом Тайвань, который вооружают США.
"Единственный способ предотвратить сценарий Судного дня — соблюдение существующего международного договора по ядерному оружию", — отметил он.
Журналист призвал не забывать о прошлых успехах в денуклеаризации и поощрять каждый шаг мирового сообщества на пути к полному разоружению.
В Кремле не раз говорили, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Как отмечал Путин, недоброжелатели должны знать, что у нее оно есть, но Россия при этом никому не угрожает.

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