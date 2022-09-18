https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817729778.html

Спецоперация, 18 сентября: уничтожение гаубицы М777 и снарядов HIMARS

Спецоперация, 18 сентября: уничтожение гаубицы М777 и снарядов HIMARS - РИА Новости, 18.09.2022

Спецоперация, 18 сентября: уничтожение гаубицы М777 и снарядов HIMARS

Минобороны РФ сообщило в воскресенье о попытках Украины наступать на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, все атаки были отбиты. РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T21:52

2022-09-18T21:52

2022-09-18T21:52

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

запорожская область

украина

зрк с-300

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в воскресенье о попытках Украины наступать на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, все атаки были отбиты.Также за сутки были уничтожены гаубица М777 американского производства и восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.Ход операцииТри ротные тактические группы украинских войск при поддержке шести танков пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, все атаки были отражены российским военными, сообщили в Минобороны РФ. За сутки на данном направлении украинские подразделения потеряли составили свыше 180 военнослужащих.Ведомство также сообщило об уничтожении уничтожили более 260 военных в ДНР, Харьковской и Херсонских областях.За сутки российские средства ПВО сбили восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малиевка, Ягодное Харьковской области, Лебедевка Луганской Народной Республики, Токмак, Червоноармейское Запорожской области, Владимировка, Антоновка Донецкой Народной Республики. Комплексы ПВО РФ уничтожили восемь снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области.Также российские военные за сутки уничтожили произведенную в США 155-мм гаубицу М777 в районе Краматорска, украинский локатор наведения комплекса ПВО С-300 в Двуречье и радиолокационную станцию ПВО в Васюковке.По данным Минобороны, российская авиация и артиллерия поразили три украинских пункта управления, а также пункт управления и координации ракетных ударов группировки "Приморье" в районе Шурино Николаевской области, пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен" в ДНР.Как сообщили в военном ведомстве, батальон украинского нацформировария "Айдар" потерял более половины личного состава в ходе боевых действий в Зайцево в ДНР, остатки отступили в Часов Яр.Вокруг операцииПредставитель российского силового ведомства рассказал РИА Новости, что власти Запорожской области приняли решение о выдворении неблагонадежных граждан с освобожденных территорий на Украину за ведение подрывной деятельности. Так, в субботу, были выдворены четыре человека, "которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан" с администрацией региона.По его словам, в том числе один из депортированных использовал админресурс для организации и проведения несанкционированных митингов, оказывал финансовую поддержку средствам массовой информации, пропагандирующим террористическую и диверсионную деятельность в регионе. Другой выдворенный гражданин осуществлял деятельность по дестабилизации общественной безопасности.Тем временем ДНР сообщает, что украинские войска обстреляли Зайцево, Донецк, Горловку, Макеевку, Ясиноватую, Новобахмутовку. Число погибших в результате обстрелов Горловки со стороны украинских войск возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько.Днем одна ракета упала на территории парка Юбилейный в Херсоне, четыре ракеты отразила система ПВО, пострадавших нет, сообщила администрация Херсонской области.

https://ria.ru/20220918/vagner-1817721783.html

https://ria.ru/20220918/sholts-1817717978.html

https://ria.ru/20220918/obstrel-1817724346.html

горловка

запорожская область

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иван приходько, горловка, запорожская область, украина, зрк с-300