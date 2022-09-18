https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817659655.html

Российские силы уничтожили почти 3,4 тысячи артиллерийских орудий ВСУ

Российские силы уничтожили почти 3,4 тысячи артиллерийских орудий ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022

Российские силы уничтожили почти 3,4 тысячи артиллерийских орудий ВСУ

Уже почти 3,4 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:36

2022-09-18T13:36

2022-09-18T17:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уже почти 3,4 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1981 беспилотный летательный аппарат, 375 зенитных ракетных комплексов, 5022 танка и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5680 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220918/naemniki-1817658270.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины