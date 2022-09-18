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Российские силы уничтожили почти 3,4 тысячи артиллерийских орудий ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские силы уничтожили почти 3,4 тысячи артиллерийских орудий ВСУ
Российские силы уничтожили почти 3,4 тысячи артиллерийских орудий ВСУ - РИА Новости, 18.09.2022
Российские силы уничтожили почти 3,4 тысячи артиллерийских орудий ВСУ
Уже почти 3,4 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:36
2022-09-18T17:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уже почти 3,4 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1981 беспилотный летательный аппарат, 375 зенитных ракетных комплексов, 5022 танка и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5680 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220918/naemniki-1817658270.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:36 18.09.2022 (обновлено: 17:06 18.09.2022)
 
Российские силы уничтожили почти 3,4 тысячи артиллерийских орудий ВСУ

За время спецоперации ВС России уничтожили почти 3,4 тысячи артиллерийских орудий ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уже почти 3,4 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 293 самолета, 155 вертолетов, 1981 беспилотный летательный аппарат, 375 зенитных ракетных комплексов, 5022 танка и других боевых бронированных машин, 837 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5680 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении военного ведомства.

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