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ВКС России уничтожили свыше 180 украинских боевиков в районе Николаева

ВКС России уничтожили свыше 180 украинских боевиков в районе Николаева - РИА Новости, 18.09.2022

ВКС России уничтожили свыше 180 украинских боевиков в районе Николаева

ВКС России высокоточным оружием поразили личный состав двух бригад украинских войск в районе Николаева, потери противника составили свыше 180 военнослужащих и 2 РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:33

2022-09-18T13:33

2022-09-18T17:34

специальная военная операция на украине

безопасность

николаев (украина)

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием поразили личный состав двух бригад украинских войск в районе Николаева, потери противника составили свыше 180 военнослужащих и 2 танка, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей", - говорится в сводке министерства.

николаев (украина)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николаев (украина), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)