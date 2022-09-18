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ВКС России уничтожили свыше 180 украинских боевиков в районе Николаева - РИА Новости, 18.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВКС России уничтожили свыше 180 украинских боевиков в районе Николаева
ВКС России уничтожили свыше 180 украинских боевиков в районе Николаева - РИА Новости, 18.09.2022
ВКС России уничтожили свыше 180 украинских боевиков в районе Николаева
ВКС России высокоточным оружием поразили личный состав двух бригад украинских войск в районе Николаева, потери противника составили свыше 180 военнослужащих и 2 РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:33
2022-09-18T17:34
специальная военная операция на украине
безопасность
николаев (украина)
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием поразили личный состав двух бригад украинских войск в районе Николаева, потери противника составили свыше 180 военнослужащих и 2 танка, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей", - говорится в сводке министерства.
николаев (украина)
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безопасность, николаев (украина), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Николаев (Украина), Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:33 18.09.2022 (обновлено: 17:34 18.09.2022)
 
ВКС России уничтожили свыше 180 украинских боевиков в районе Николаева

Минобороны России: ВКС России уничтожили свыше 180 украинских боевиков в районе Николаева

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в зоне специальной военной операции. Скриншот видео
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в зоне специальной военной операции. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в зоне специальной военной операции. Скриншот видео. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием поразили личный состав двух бригад украинских войск в районе Николаева, потери противника составили свыше 180 военнослужащих и 2 танка, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск составили свыше 180-ти военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаев (Украина)Войска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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