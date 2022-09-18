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ВКС уничтожили в Харьковской и Херсонской областях более 150 боевиков
ВКС уничтожили в Харьковской и Херсонской областях более 150 боевиков - РИА Новости, 18.09.2022
ВКС уничтожили в Харьковской и Херсонской областях более 150 боевиков
Высокоточными ударами ВКС России по украинским позициям в Харьковской и Херсонской областях уничтожено свыше 150 боевиков и 17 единиц техники, заявили в... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:23
2022-09-18T13:23
2022-09-18T17:36
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Высокоточными ударами ВКС России по украинским позициям в Харьковской и Херсонской областях уничтожено свыше 150 боевиков и 17 единиц техники, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники подразделений 14-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Кочеток, Рогань, Дорошенково, Великая Бабка и Чугуев Харьковской области, 63-й механизированной бригады в районе Веремиевки, а также 3-го отдельного батальона территориальной обороны в районе Миролюбовки Херсонской области уничтожено более 150 украинских военнослужащих и 17 единиц бронетанковой и специальной военной техники", - рассказали в ведомстве.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Войска воздушно-космической обороны, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:23 18.09.2022 (обновлено: 17:36 18.09.2022)
ВКС уничтожили в Харьковской и Херсонской областях более 150 боевиков
Минобороны России: ВКС уничтожили в Харьковской и Херсонской областях более 150 боевиков