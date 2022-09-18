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ВКС уничтожили в Харьковской и Херсонской областях более 150 боевиков

ВКС уничтожили в Харьковской и Херсонской областях более 150 боевиков - РИА Новости, 18.09.2022

ВКС уничтожили в Харьковской и Херсонской областях более 150 боевиков

Высокоточными ударами ВКС России по украинским позициям в Харьковской и Херсонской областях уничтожено свыше 150 боевиков и 17 единиц техники, заявили в... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:23

2022-09-18T13:23

2022-09-18T17:36

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Высокоточными ударами ВКС России по украинским позициям в Харьковской и Херсонской областях уничтожено свыше 150 боевиков и 17 единиц техники, заявили в воскресенье в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники подразделений 14-й механизированной бригады в районах населенных пунктов Кочеток, Рогань, Дорошенково, Великая Бабка и Чугуев Харьковской области, 63-й механизированной бригады в районе Веремиевки, а также 3-го отдельного батальона территориальной обороны в районе Миролюбовки Херсонской области уничтожено более 150 украинских военнослужащих и 17 единиц бронетанковой и специальной военной техники", - рассказали в ведомстве.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф)