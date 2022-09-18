https://ria.ru/20220918/spetsoperatsiya-1817656368.html

ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления в Херсонской области

ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления в Херсонской области - РИА Новости, 18.09.2022

ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления в Херсонской области

Три ротные тактические группы украинских войск пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, все атаки были отражены ВС РФ,... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-18T13:19

2022-09-18T13:19

2022-09-18T17:36

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Три ротные тактические группы украинских войск пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, все атаки были отражены ВС РФ, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."На Николаево-Криворожском направлении противник силами трёх ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области", - говорится в документе.Отмечается, что подразделения российских Вооруженных сил успешно отразили все атаки.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность