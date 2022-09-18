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ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления в Херсонской области
ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления в Херсонской области - РИА Новости, 18.09.2022
ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления в Херсонской области
Три ротные тактические группы украинских войск пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, все атаки были отражены ВС РФ,... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-18T13:19
2022-09-18T13:19
2022-09-18T17:36
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Три ротные тактические группы украинских войск пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, все атаки были отражены ВС РФ, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в воскресенье."На Николаево-Криворожском направлении противник силами трёх ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области", - говорится в документе.Отмечается, что подразделения российских Вооруженных сил успешно отразили все атаки.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
13:19 18.09.2022 (обновлено: 17:36 18.09.2022)
ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления в Херсонской области
Минобороны России сообщило об отражении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении